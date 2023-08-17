現在開始練說不定來得及！2028洛杉磯奧運可能將有電動卡丁賽事
四年一度的奧運會是體壇盛事，而其中的比賽項目雖然非常多，但還是沒辦法囊括所有的運動項目，像是賽車運動就不在奧運的比賽內容當中，但現在2028年在洛杉磯聚辦的夏季奧運會上，正在討論要不要將賽車納入，而現在最有可能的就是電動卡丁這個項目，因為舉辦起來相對容易一點。
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雖然很多台灣人認為賽車並不是一項運動，不過有開過卡丁車的朋友應該就會知道過程其實非常地累，而這還只是最基礎的賽車而已，現在就連2028年的洛杉磯奧運也可能會納入電動卡丁車比賽，而其實這並不是奧運史上第一次有賽車項目加入其中，因為早在1900年的巴黎奧運上就有類似賽車的項目，而且在2020年的東京奧運上，也有虛擬賽車的比賽，不過真實的賽車在現代加入奧運賽場，還是一項令人期待的事。
但賽車是否可以順利加入賽程當中還是未知數，因為還有棒球、曲棍球、街舞、空手道、跆拳道、壁球、板球也都在考慮的範圍內，但外媒表示最近幾週就會有答案出現，而若是有賽車項目的話，最有可能出線的會是電動卡丁車，屆時各國會派誰賽應該會成為車界一大話題，像是知名頂尖的世界好手會不會接受國家徵招獲得奧運榮譽也不得而知，但若是看到F1車手下場比電動卡丁，似乎也是一件很有趣的事。