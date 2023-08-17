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Ionex 插旗泰國！KYMCO 與鴻海選擇泰國作電動車基地的關鍵與價值所在？

▲ Ionex 插旗泰國！KYMCO 與鴻海選擇泰國作電動車基地的關鍵與價值所在？
▲ Ionex 插旗泰國！KYMCO 與鴻海選擇泰國作電動車基地的關鍵與價值所在？

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2023 年 8 月 17 日凌晨，電動車領域傳來重磅消息，台灣機車領導品牌 KYMCO 攜手旗下風險投資公司金庫資本，與泰國國家石油股份有限公司（PTT）旗下全資子公司 Arun Plus，三方合資設立資本額達 6 億泰銖的 Aionex 新公司，負責於泰國當地生產、銷售 Ionex 電動車，同時使用 Ionex 換電系統。雖然自電動化時代以來，全球各大企業合作消息始終沒停過，但為何此舉顯得如此重要？關鍵，當然出在於市場的選擇。「泰國」，絕對是重點。

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東協經濟實力 舉世可見

故事的一開始，當然要先從泰國身處的東南亞國協開始說起。

東南亞國協（以下簡稱東協）於全球經濟影響力上有著舉足輕重的影響力，相較於 1999 年台灣 GDP 就可佔東協的 50%，而至 2022 年財務年結算，東協十國 GDP 已達台灣 4.8 倍，更預計將於 5 年後追上日本。對於企業而言，前進東協成為了必要之務。

人口紅利，自然是東協蘊藏經濟實力的關鍵，截至 2021 年，東協人口總數高達 6 億 6390 萬人，僅次於中國與印度，當年 GDP 高達 3.3 兆美元，於全球各國排名第 5。且除了人口紅利以外，氣候環境也相當重要，因當地氣候所孕育而出的機車文化（天冷易下雪處對於機車發展較為受限），與台灣相當接近，因此當提到機車大國時，除了台灣以外，東南亞國協各國也總不缺席。

目前全球共有約莫 2 億輛機車，大部分集中於亞洲，雖然中國與印度因市場胃納量而略佔優勢，但若以每家每戶擁有的機車比例來說，東協可就名列前茅。以台灣而論，每戶機車平均普及率為 84%，大概是全球排名第四名，第三名與第二名則分別為印尼與越南，而說到冠軍，則會是此篇主角泰國，每戶機車平均普及率高達 87%，且多集中在排氣量小於 200c.c. 的機車，就可知道機車對於泰國市場的重要性。

泰國領頭企業 全力打造電動車重鎮

當然，有了用車文化、有了人口紅利，還要有積極推動的政策或企業，以及可對應的硬體建設，而這就是泰國相較於像是印度的一大優勢。如同台灣裕隆集團與鴻海科技集團一樣，前身為泰國石油局、全名為 PTT Public Company Limited、簡稱 PTT 的泰國國家石油股份有限公司，同樣對於插旗電動車產業相當有企圖心與想法，更成立全資子公司 Arun Plus，專司電動車相關事業。而這也牽成了鴻海與 PTT 兩者的合作，讓鴻海願意在美國之後，選擇泰國成為其電動車產業第二個海外生產基地，與 PTT 合資成立 HORIZON PLUS 公司，投資金額更高達 370 億泰銖。

鴻海科技集團與 PTT 合資成立 HORIZON PLUS 公司，選擇泰國作為電動汽車生產基地。
鴻海科技集團與 PTT 合資成立 HORIZON PLUS 公司，選擇泰國作為電動汽車生產基地。
就如同當前全球電動車產業發展般，Arun Plus 也知道要跟上當前日新月異的電動車產業發展腳步，選擇站在巨人的肩膀上是最快的方式，因此除了與鴻海的合作建廠打造電動車生產基地以外，也找來了中國電池製造大廠寧德時代，借重其於電池包生產線的專業技術，期望讓泰國成為東協的電池生產中心。

借重 Ionex 經驗 催生泰國電動機車生態系

除了電動汽車以外，擁有如此深厚機車文化的泰國，當然也要劍指電動機車。Arun Plus 經過了審慎的評估與計畫後，選擇了台灣 KYMCO 旗下電動車品牌 Ionex 合作，除了過往 KYMCO 於油車時代在全球所累積的市場好評以外，其電動車的積極佈局同樣顯而易見，包含在台灣市場的驚人成長能量與市場經驗，更重要的是，早於 2019 年 KYMCO 就已與東南亞當地最大共享出行產業品牌 Grab 合作，將電動機車、車聯網等技術輸入至東南亞市場，同時於 2021 年時，透透過金庫資本的牽線，促成中華電信與泰國電信於泰國當地建立東南亞 5G 聯盟，也將 Grab 資源帶進泰國，更是促成兩者此次合作的一大關鍵。

2021 年藉由金庫資本的牽線，將 Grab 資源帶進泰國，也成為 KYMCO 此次前進泰國的關鍵。
2021 年藉由金庫資本的牽線，將 Grab 資源帶進泰國，也成為 KYMCO 此次前進泰國的關鍵。
由 Arun Plus、KYMCO、金庫資本三方合資設立的 Aionex，三方股占比依序為 51%、29% 與 20%。未來將把 Ionex 於台灣市場的成功經驗，移植至泰國當地市場，除了未來可以見到 Ionex 電動車於當地市場奔馳以外，也可見到熟悉的 Ionex 換電站於當地運行，相信以泰國市場於東協中的重要地位，未來 KYMCO 於東南亞市場的能見度絕對值得期待。

當然，除了 KYMCO 的積極作為以外，台灣另一電動機車品牌 Gogoro 同樣深諳東南亞市場的重要性，也曾與新加坡汽車產業品牌 Jardine Cycle & Carriage 合作沙盒試點計畫、與菲律賓電信網路公司 Globe Telecom 旗下的 917Ventures 企業創投，及菲律賓 Ayala Corporation 企業集團建立策略合作夥伴關係，啟動先期試點計畫。若以合作規模與深度而論，KYMCO 此次與 Arun Plus 的合作似乎更具力道，但無論如何，透過台灣諸多代表性企業的努力，持續讓台灣於全球電動車浪潮中佔有一席之地，讓全世界能看見台灣的科技與技術實力，絕對才是最重要的事情。

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