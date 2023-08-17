▲ Ionex 插旗泰國！KYMCO 與鴻海選擇泰國作電動車基地的關鍵與價值所在？

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故事的一開始，當然要先從泰國身處的東南亞國協開始說起。
東南亞國協（以下簡稱東協）於全球經濟影響力上有著舉足輕重的影響力，相較於 1999 年台灣 GDP 就可佔東協的 50%，而至 2022 年財務年結算，東協十國 GDP 已達台灣 4.8 倍，更預計將於 5 年後追上日本。對於企業而言，前進東協成為了必要之務。
人口紅利，自然是東協蘊藏經濟實力的關鍵，截至 2021 年，東協人口總數高達 6 億 6390 萬人，僅次於中國與印度，當年 GDP 高達 3.3 兆美元，於全球各國排名第 5。且除了人口紅利以外，氣候環境也相當重要，因當地氣候所孕育而出的機車文化（天冷易下雪處對於機車發展較為受限），與台灣相當接近，因此當提到機車大國時，除了台灣以外，東南亞國協各國也總不缺席。
目前全球共有約莫 2 億輛機車，大部分集中於亞洲，雖然中國與印度因市場胃納量而略佔優勢，但若以每家每戶擁有的機車比例來說，東協可就名列前茅。以台灣而論，每戶機車平均普及率為 84%，大概是全球排名第四名，第三名與第二名則分別為印尼與越南，而說到冠軍，則會是此篇主角泰國，每戶機車平均普及率高達 87%，且多集中在排氣量小於 200c.c. 的機車，就可知道機車對於泰國市場的重要性。
泰國領頭企業 全力打造電動車重鎮
當然，有了用車文化、有了人口紅利，還要有積極推動的政策或企業，以及可對應的硬體建設，而這就是泰國相較於像是印度的一大優勢。如同台灣裕隆集團與鴻海科技集團一樣，前身為泰國石油局、全名為 PTT Public Company Limited、簡稱 PTT 的泰國國家石油股份有限公司，同樣對於插旗電動車產業相當有企圖心與想法，更成立全資子公司 Arun Plus，專司電動車相關事業。而這也牽成了鴻海與 PTT 兩者的合作，讓鴻海願意在美國之後，選擇泰國成為其電動車產業第二個海外生產基地，與 PTT 合資成立 HORIZON PLUS 公司，投資金額更高達 370 億泰銖。
就如同當前全球電動車產業發展般，Arun Plus 也知道要跟上當前日新月異的電動車產業發展腳步，選擇站在巨人的肩膀上是最快的方式，因此除了與鴻海的合作建廠打造電動車生產基地以外，也找來了中國電池製造大廠寧德時代，借重其於電池包生產線的專業技術，期望讓泰國成為東協的電池生產中心。
借重 Ionex 經驗 催生泰國電動機車生態系
除了電動汽車以外，擁有如此深厚機車文化的泰國，當然也要劍指電動機車。Arun Plus 經過了審慎的評估與計畫後，選擇了台灣 KYMCO 旗下電動車品牌 Ionex 合作，除了過往 KYMCO 於油車時代在全球所累積的市場好評以外，其電動車的積極佈局同樣顯而易見，包含在台灣市場的驚人成長能量與市場經驗，更重要的是，早於 2019 年 KYMCO 就已與東南亞當地最大共享出行產業品牌 Grab 合作，將電動機車、車聯網等技術輸入至東南亞市場，同時於 2021 年時，透透過金庫資本的牽線，促成中華電信與泰國電信於泰國當地建立東南亞 5G 聯盟，也將 Grab 資源帶進泰國，更是促成兩者此次合作的一大關鍵。
由 Arun Plus、KYMCO、金庫資本三方合資設立的 Aionex，三方股占比依序為 51%、29% 與 20%。未來將把 Ionex 於台灣市場的成功經驗，移植至泰國當地市場，除了未來可以見到 Ionex 電動車於當地市場奔馳以外，也可見到熟悉的 Ionex 換電站於當地運行，相信以泰國市場於東協中的重要地位，未來 KYMCO 於東南亞市場的能見度絕對值得期待。
當然，除了 KYMCO 的積極作為以外，台灣另一電動機車品牌 Gogoro 同樣深諳東南亞市場的重要性，也曾與新加坡汽車產業品牌 Jardine Cycle & Carriage 合作沙盒試點計畫、與菲律賓電信網路公司 Globe Telecom 旗下的 917Ventures 企業創投，及菲律賓 Ayala Corporation 企業集團建立策略合作夥伴關係，啟動先期試點計畫。若以合作規模與深度而論，KYMCO 此次與 Arun Plus 的合作似乎更具力道，但無論如何，透過台灣諸多代表性企業的努力，持續讓台灣於全球電動車浪潮中佔有一席之地，讓全世界能看見台灣的科技與技術實力，絕對才是最重要的事情。