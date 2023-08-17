▲ Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷破 1,500 台！

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搭配政府最高補助 $29,300 ，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款最低僅 $20,6801 即可入手，消費者可至全台 Gogoro 門市訂購聯名車款、或於指定 MUJI無印良品門市2 支付聯名車款購車定金，持預購單及明細至 Gogoro 直營門市付清尾款。此外，聯名配件同步於 Gogoro 網路商店販售，不僅能收納各式隨身小物，更輕鬆上手無印風穿搭。
八月底前至門市試騎或購買聯名車款，即享限量禮遇：
- 8/31 前至全台 Gogoro 活動門市賞車3、並參加「剛剛好默契考驗」挑戰，答對三題即可兌換好禮，人人有獎，最高可獲得義大利精品級萬元吹風機。因應七夕情人節，8/20 前情侶參加以上活動，還有機會加碼贏得雙人電影票。
- 8/31 前，至全台 Gogoro 活動門市首次完成試騎，加碼抽 MUJI無印良品人氣選品。
- 8/30 前，購車限時贈同車色聯名安全帽一頂。8/27 前購車，符合資格再送半年月租費4，學生獨享再加贈半年月租費，相當於最高一年免費騎5。
- 購買 Gogoro VIVA ME，8/27 前限量加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、車身造型保護套（總價值 $3,260）。
- 購車享 0 頭款6、36 期 0 利率7，多元付款方式自由選擇。8/27 前持台新 Gogoro Rewards 聯名卡並綁定 Gogoro Wallet，於 Gogoro 實體門市購買聯名車款，獨家贈聯名磁吸巧納包 - 萬用提袋（原色棕）一份（限量 200 份）。