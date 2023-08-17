Volkswagen ID. Buzz 榮獲2023年Best Cars of the Year年度最佳汽車

Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷破 1,500 台！

▲ Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷破 1,500 台！
▲ Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷破 1,500 台！

2GameSome - 有車賞

Gogoro 攜手 MUJI無印良品於 7/31 發表全新聯名系列，由 MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀配色，推出 Gogoro VIVA MIX ME 與 Gogoro VIVA ME 聯名車款、與 7 款騎乘風格配件。重磅合作一登場即掀起熱議，短短兩週訂單突破 1,500 台，帶動 Gogoro 整體銷量較上月同期增長三成，Gogoro VIVA MIX 車系與 Gogoro VIVA 車系較上月同期分別大增 1.5 倍、1.3 倍，創下今年 Gogoro 新車上市最亮眼銷售表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Gogoro 是 MUJI無印良品在台灣打造聯名產品的第一個夥伴，融合國際設計大師深澤直人的簡約美學，將「原色棕」、「原色灰」兩款獨家色調注入車款及配件中，充分展現輕盈舒適、自在從容的生活風格，廣獲消費者好評。Gogoro 觀察到，聯名系列成功吸引更多年輕都會女性，其中「原色棕」車款最受歡迎，Gogoro VIVA ME 原色棕更是本次聯名系列的銷量冠軍。

搭配政府最高補助 $29,300 ，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款最低僅 $20,6801 即可入手，消費者可至全台 Gogoro 門市訂購聯名車款、或於指定 MUJI無印良品門市2 支付聯名車款購車定金，持預購單及明細至 Gogoro 直營門市付清尾款。此外，聯名配件同步於 Gogoro 網路商店販售，不僅能收納各式隨身小物，更輕鬆上手無印風穿搭。

八月底前至門市試騎或購買聯名車款，即享限量禮遇：

  • 8/31 前至全台 Gogoro 活動門市賞車3、並參加「剛剛好默契考驗」挑戰，答對三題即可兌換好禮，人人有獎，最高可獲得義大利精品級萬元吹風機。因應七夕情人節，8/20 前情侶參加以上活動，還有機會加碼贏得雙人電影票。
  • 8/31 前，至全台 Gogoro 活動門市首次完成試騎，加碼抽 MUJI無印良品人氣選品。
  • 8/30 前，購車限時贈同車色聯名安全帽一頂。8/27 前購車，符合資格再送半年月租費4，學生獨享再加贈半年月租費，相當於最高一年免費騎5。
  • 購買 Gogoro VIVA ME，8/27 前限量加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、車身造型保護套（總價值 $3,260）。
  • 購車享 0 頭款6、36 期 0 利率7，多元付款方式自由選擇。8/27 前持台新 Gogoro Rewards 聯名卡並綁定 Gogoro Wallet，於 Gogoro 實體門市購買聯名車款，獨家贈聯名磁吸巧納包 - 萬用提袋（原色棕）一份（限量 200 份）。

台灣奧迪 2023 上半年度再創銷售佳績

Vespa 第 11 屆 VMOD 彩虹嘉年華報名開跑

Ford 與靖娟兒童安全文教基金會透過遊戲書推廣兒童交通安全

Ford Mustang Mach-E 年度 300 輛配額完售！GT 車型占比逾七成

我是廣告 請繼續往下閱讀