▲ Vespa 第 11 屆 VMOD 彩虹嘉年華報名開跑

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活動現場特別一次網羅IG上超人氣與Google高評價兼具的中部在地美食，包含傳承三代超過30年的老店禾記米製品、南投草屯必吃肉圓李、排隊人氣名店青島尹餡餅、最佳伴手禮久味大姐手工麻糬、文青店舖人人好工坊愛玉冰，台中必吃春丸餐包製造所，以及由Vespa車主創業打造的魚刺人雞蛋糕，多種口袋名單一網打盡；不僅如此，現場更有期間限定的Vespa咖啡車快閃出動，由專業的CAFÉ!N咖啡師現場新鮮現作，即時供應美味好喝的夏日冷飲，搭配咖啡車獨一無二的繽紛可愛造型，讓人從視覺到味蕾都滿足。
島內玩手作 知名工作坊DIY質感體驗課程
結合全台時下最熱門、最知名的手作品牌工作坊體驗活動，共有五大質感手作主題課程，包含了徐氏父女皮革手作坊的Vespa皮革鑰匙圈製作課程、KNIT & COLOR的實用帥氣傘繩編織鑰匙教學、EYECANDLE的個人專屬香塔體驗、花疫室的療癒系手捏苔球植栽、以及小亨利木工的小怪物木刻盆栽，每個參加者都能擇一堂喜歡的體驗活動參加，享受親自手作的獨特趣味，並帶回自己創造的專屬紀念品，體現質感生活的精神及自我風格。
最精采的年度Vespa騎士盛會 即刻火速報名
第11屆彩虹嘉年華活動將於9月16日（六）的12:00到18:00舉行，地點位於台中霧峰立法院民主草坪（台中市霧峰區育德路91巷旁），誠摯邀請全台Vespa騎士與VMOD會員們踴躍報名參與，在這特別的一天，共同騎上心愛的Vespa在城市街道上閃耀奔馳，與全台車友們騎聚台中霧峰，共同見證屬於Vespa一年一度的車聚盛會！活動詳情與報名辦法，歡迎查看活動頁面立即報名：https://bit.ly/VMOD_11th