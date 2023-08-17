Ford 與靖娟兒童安全文教基金會透過遊戲書推廣兒童交通安全
Ford在製造及銷售安全好車的同時，長期關注交通安全議題，包含與靖娟兒童安全文教基金會（以下簡稱靖娟基金會）攜手合作，共同推廣兒童道路安全教育的重要性，打造合宜推廣的交通安全教材。在福特汽車公司慈善基金會Ford Fund支持下，靖娟基金會與福特六和汽車共同推出「我們家的BuBu車」兒童交通安全遊戲書，透過親子共讀形式，在寓教於樂中培養孩童交通安全的正確觀念。消費者自8/17起，造訪全台新世代升級之Ford經銷據點，在體驗品牌貼心服務的同時，可洽詢及免費領取「我們家的BuBu車」兒童交通安全遊戲書 ，數量有限，贈完為止。
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Ford致力為消費者帶來優異的品牌體驗，以各經銷據點包含Ford展示中心及專業服務廠之軟硬體全面升級，打造更無微不至的顧客服務，邀全台消費者親臨感受。其中Ford新竹苗栗地區授權經銷商新苗汽車全新升級打造新竹展示中心，以寬敞賞車環境和舒適的洽談區，為新竹地區消費者帶來嶄新風貌及絕佳品牌體驗。
根據道安資訊查詢網最新數據顯示，台灣每年12歲以下的兒童交通事故，高達7成發生於乘車時，由於乘客屬於交通中的被動角色，家長除了在行車過程中遵守交通規定和教導之外，透過靖娟基金會與福特六和汽車攜手製作「乘車」主軸的「我們家的BuBu車」兒童交通安全遊戲書，讓親子在遊戲過程中，教導孩童於車內的正確乘坐位置、安全配備的使用與親子上下車的安全注意事項，以趣味遊戲的方式共同學習安全乘車觀念。
「我們家的BuBu車」兒童交通安全遊戲書針對6歲前兒童設計，旨在交通安全正確觀念的傳遞，並透過貼紙與書結合的設計，讓孩童在撕與貼的過程中，增加互動性與幼兒手眼協調的訓練，而幼兒使用貼紙遊戲書時，透過父母在旁引導，完成品也成為親子共讀的童書，在日常中逐步培養兒童的交通安全觀念。消費者可自8/17起洽詢全台新世代升級之Ford經銷據點免費領取，數量有限，贈完為止。