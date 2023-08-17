▲ Ford Mustang Mach-E 年度 300 輛配額完售！GT 車型占比逾七成

The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供Select（後輪驅動／72kWh標準續航電池）、Premium（eAWD全時四輪驅動／91kWh增程版續航電池）以及性能GT（eAWD全時四輪驅動／91kWh增程版續航電池）三種不同車型。當中性能GT車型，受惠於高效電動馬達及單一固定齒輪比變速箱設定，最大輸出一舉來到592hp／87.7kg-m，同時0至100km/h加速更具備3.8秒的超跑級身手，搭配全車系標配的動態行車切換系統（內建輕聲、樂趣、無拘三種模式），以及GT車型獨有的主動式電磁阻尼系統（MagneRide Damping System），可以每秒1,000次的頻率即刻調整四輪避震器阻尼係數，確保車輛在面對不同道路狀況，皆能夠維持最佳化的動態穩定性及循跡性。而在充電效能表現上，Ford Mustang Mach-E全車系同步支援150kW CCS2直流快充規格，可於約33分鐘（Select車型）及45分鐘（Premium／GT車型）完成10至80％快速充電[1]，日常亦可搭配交流慢充符合車主生活用車所需，為每一位車主帶來恣意無虞的電車旅途。
在福特六和成功爭取之下，The All-Electric Ford Mustang Mach-E於2023年度所增加的配額，將可滿足更多的市場需求及減少準車主之候車期，消費者可至Ford專屬網頁進行線上預約，或至Ford全台展示中心洽詢「電動車菁英」專屬服務，配額有限，欲坐擁純電跑旅魅力的消費者可把握先機。