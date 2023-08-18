板橋四維圖書館改裝開幕 兒童閱覽室升級上萬冊外文圖書免費借
經過11個月的改裝整建，位於公園內的新北市立圖書館板橋四維分館今（18）日重新啟用，館內以清新森林系風格打造，希望帶給讀者自然、舒適、貼近森林的愜意感。其中最大的改變是「升級」兒童閱覽室，多達1萬3,000冊的兒童外文圖書，為新北市兒童外文書藏量最多的分館，提供父母與小朋友都能從生活中體驗學習，創造更多美好的親子閱讀時光。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長朱惕之表示，為推廣閱讀風氣，提升市民英語力，強化國際競爭力，板橋四維分館重新裝修後，特別為親子打造雙語閱讀的環境，並且與美國慧智文教基金會合作，為孩子推薦適合閱讀的英文書籍，除了是全市兒童外文書藏量最多，還會定期舉辦英文Story Time、親子共讀、英文陪讀等活動，希望讓孩子可以從小愛上英文與閱讀，進而激發出對世界的好奇心。
新北市立圖書館板橋四維分館主任李文田表示，分館最大的改變便是針對新世代爸媽的需求，「升級」兒童閱覽室，以全方位閱讀為考量，結合美國慧智文教基金會與公共圖書館新北分區資源中心，提供多達1萬3,000冊的兒童外文圖書，讓各年齡層的小朋友都能找到適齡的閱讀書籍；指出閱讀繪本往往是孩子學習英文的最佳選擇之一，為推廣親子共讀，更設置「嬰幼兒雙語學習專區」，讓爸爸媽媽可以透過陪孩子讀英文繪本，與孩子共同享受「玩」英文的樂趣。
新北市立圖書館表示，為歡慶重新開館及迎接即將到來的開學，板橋四維分館特別推出一系列兒童外文學習活動，包含「繪本ABC」故事活動、「親子共讀SO EASY」、「英語繪本戲劇體驗營」、「美語地球村」研習活動、「童話王國親子烘焙與紙藝DIY研習活動」、「英語一把罩」課後陪讀服務等，詳細活動時間、資訊及報名方式可至新北市立圖書館官網查詢，洽詢電話：（02）2252-1933。