獨／嚴淑明自揭曾遇「核彈級#MeToo」！崩潰反問：是不是我給機會

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嚴淑明直言，後來她想明白了，「有些人對於有些痛，是真的過不去，當然希望不要遇到過不去的事情，但也要多關心身邊的人。」她笑說，所以她三不五時就會打電話給以前的朋友，煩對方一下也好，就是希望不要留下遺憾。嚴淑明透露，雖然如今49歲的她很正能量，但其實過去是許多人眼中的怪咖，因為她特別喜歡跟孤單的人做朋友。
嚴淑明提到，當年會一股勁的投入演藝圈，是因為在小時候看到梅艷芳，讓她決定要唱歌，年輕時時常跟在梅艷芳身邊，嚴淑明形容，梅艷芳在她眼中就是神的存在，她表示，梅艷芳曾經對她說「我有一天要看到妳站在上面」，讓她感到非常窩心。
近期台灣「#MeToo」議題延燒，嚴淑明坦言有過類似的經驗，「台灣這些事情可以說是炸彈級，那我的就是核彈級。」她不願再提當事者姓名，只淡淡的說發生這種事就過去了，「發生事情的時候，真的會去問自己『為什麼發生這種事』、『是不是我給人家機會』、『是不是我也有責任』。」
嚴淑明輕描淡寫的說，當然不可能不痛苦，但她立定要讓這些人真心尊重她，因此在演藝圈更加努力，也直言：「我從小到大，就有意識到，沒有任何一個演藝圈的機會，是值得你跟某人發生關係換來的。」嚴淑明在演藝圈的努力有目共睹，現在的她也是好萊塢影星，她認為不說出來那些人的名字是因為那些人應該要害怕，而經過多年，也的確有其中一個人對她道歉。
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