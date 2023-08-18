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公信電子南部研發中心在崑山科大揭牌 產學共創智慧電車新未來

▲公信電子董事長宣明智 (右5) 崑山科大校長李天祥(左5)頒發電動車暨汽車電子產學研究培訓課程結業證書（圖／崑山科大提供）
▲公信電子董事長宣明智 (右5) 崑山科大校長李天祥(左5)頒發電動車暨汽車電子產學研究培訓課程結業證書（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科大整合產學資源，推動電動車先進技術的傳播，並培育電動車產業所需的優秀研發人才，今（18）日攜手重要的產學合作夥伴公信電子，共同成立「公信電子南部研發中心」並盛大舉辦揭牌典禮，產官學研等貴賓蒞臨見證。

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▲現場展示公信電子、雍御企業和崑大共同合作開發的台灣首台4輪驅動電動沙灘車（圖／崑山科大提供）
▲現場展示公信電子、雍御企業和崑大共同合作開發的台灣首台4輪驅動電動沙灘車（圖／崑山科大提供）
公信電子南部研發中心由公信電子董事長宣明智、崑山科大校長李天祥及雍御企業董事長黃銘哲、資訊工業策進會副執行長蕭博仁、資安所副所長戴偉峻、立法委員林宜瑾等重要嘉賓共同參與揭牌儀式，宣明智和李天祥共同頒發「第一屆電動車暨汽車電子產學研究培訓課程」結訓證書與獎學金，予成功通過公信電子的檢定和評鑑15位來自崑山科大電機系與機械系的學員，驗證半年來的培訓成果。

▲崑山科大與古董車復刻王合擎公司攜手打造「電動古董接駁車」，校長李天祥 (左)與公信電子董事長宣明智 (右)一同合影（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大與古董車復刻王合擎公司攜手打造「電動古董接駁車」，校長李天祥 (左)與公信電子董事長宣明智 (右)一同合影（圖／崑山科大提供）
活動現場展示由公信電子、雍御企業和崑山科大共同合作開發的「台灣首台4輪驅動的電動沙灘車」，該車型即將於「2023年米蘭國際機車暨零配件展EICMA」參展。崑山科大更與古董車刻王合擎公司攜手打造「經典電動古董車」和「電動古董接駁車」，以及與公信電子、酷冷科技公司聯合開發的「GPT雲端電動車組立系統」，該系統引入前膽的人工智慧自然語言處理技術，使電動車的組裝過程更加智能化和高效化。

李天祥表示，電動車技術的發展是未來重要的趨勢，公信電子作為電動車領域的佼佼者，與該校的合作無疑加速學校在這一領域的發展。同時透過教育部對崑山科大的支持，包括綠能科技研究中心和車用零組件生產自動化類產業環境工廠等研發計畫的資助，崑大在電動車技術研發和人才培訓方面蓄勢待發。　

宣明智提到，南部電動車研發中心將成為一個集研發、設計、測試和創新於一體的綜合性研究機構，涵蓋從整車零部件的開發、建模、匹配、電控、性能模擬到控制器設計等多個領域，全面提升南部地區在電動車領域的影響力和競爭力。同時也將與崑山科大緊密合作，培育符合產業需求的本地化人才，引領整個行業邁向更環保和智能化的方向，共同推動電動車產業的可持續發展，為電動車的未來帶來更多可能性。

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