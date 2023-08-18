公信電子南部研發中心在崑山科大揭牌 產學共創智慧電車新未來

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活動現場展示由公信電子、雍御企業和崑山科大共同合作開發的「台灣首台4輪驅動的電動沙灘車」，該車型即將於「2023年米蘭國際機車暨零配件展EICMA」參展。崑山科大更與古董車刻王合擎公司攜手打造「經典電動古董車」和「電動古董接駁車」，以及與公信電子、酷冷科技公司聯合開發的「GPT雲端電動車組立系統」，該系統引入前膽的人工智慧自然語言處理技術，使電動車的組裝過程更加智能化和高效化。
李天祥表示，電動車技術的發展是未來重要的趨勢，公信電子作為電動車領域的佼佼者，與該校的合作無疑加速學校在這一領域的發展。同時透過教育部對崑山科大的支持，包括綠能科技研究中心和車用零組件生產自動化類產業環境工廠等研發計畫的資助，崑大在電動車技術研發和人才培訓方面蓄勢待發。
宣明智提到，南部電動車研發中心將成為一個集研發、設計、測試和創新於一體的綜合性研究機構，涵蓋從整車零部件的開發、建模、匹配、電控、性能模擬到控制器設計等多個領域，全面提升南部地區在電動車領域的影響力和競爭力。同時也將與崑山科大緊密合作，培育符合產業需求的本地化人才，引領整個行業邁向更環保和智能化的方向，共同推動電動車產業的可持續發展，為電動車的未來帶來更多可能性。