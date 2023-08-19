8月21至27日七夕情人週 淡水漁人碼頭看水舞、煙火浪漫過佳節
為了迎接即將到來的七夕情人節，新北市政府漁業及漁港事業管理處辦理「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，先在21日晚上6時30分推出情人節限定版光雕水舞展演，接著27日晚上8時則獻上情人節主題煙火，9月3日接續上演淡水主題煙火，邀請民眾在21至27日七夕情人週到漁人碼頭欣賞情人節限定水舞，讓情侶感受滿滿的浪漫氛圍。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府漁業及漁港事業管理處長張麗珍表示，近年推動嗨漁港計畫精進改善漁作環境，並發掘各漁港不同的價值，漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀，近年已成為淡水在地的年度盛會，每年吸引至少10萬人觀賞。
新北市政府漁業及漁港事業管理處說明，今年打造漁人碼頭最長的15分鐘河上煙火，並延續往年用高空煙火帶來現場震撼感；首場煙火秀於8月27日七夕情人節後的週日登場，延續情人節浪漫氛圍，以「愛戀漁人」煙火呈現七夕情人節主題，用情侶笑臉、愛心的造型煙火創造獨特亮點。
淡水區漁會表示，今年由淡水區漁會及新北市漁業處共同主辦，夏日夜晚漫步淡水，除可欣賞15分鐘主題煙火，每晚6點半起還有光雕水舞秀、情人橋光雕接續展演，小朋友也能免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場，歡迎大家呼朋引伴來漁港追煙花。