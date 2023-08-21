【試駕】Volvo XC40 Recharge無聲衝過終點線

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賽車場因場地關係所以能好好檢視車輛動態表現，因此每每有賽道活動總是讓人格外期待與興奮，不論是大鵬灣或是麗寶賽道都有不少的活動經驗，除可盡情享受車輛加速快感與彎中表現外，賽車場也充斥著響亮的聲浪，當然因為每次車輛體驗都是燃油車，但這次的活動則相當特別，其中車款方面有著高達408hp的馬力，加速表現更是直接，不過整場活動卻是格外安靜，因為此次活動是Volvo純電賽道日，而車款還是XC40 Recharge。
此次賽道活動的車輛是XC40 Recharge Ultimate Twin Motor，在搭載雙馬達後擁有408hp最大馬力與67.3kgm峰值扭力，在此動力助益下XC40 Recharge Ultimate Twin Motor有著4.7秒0～100km/h的加速表現，當然在這可以忽略465公里的續航里程。
雖然XC40 Recharge是休旅設定，但實際進入賽道後卻是讓人感到意外，首先由於電動車緣故，採下油門加速出彎立即給予全部且直接的能量，這也是與燃油車頗為不同的感受，不過XC40 Recharge雖擁有408hp馬力，但能量輸出卻沒有突如其來讓人感到噁心的感受，漸進式的方式能讓駕駛更容易掌握車輛反應，而敏捷且頗為強勁的加速也帶來不輸性能車所給予的愉悅。
XC40 Recharge畢竟是休旅車，略高車身高度與重心在彎中自當有著明顯的側傾，不過隨著車速逐漸提高側傾幅度卻沒因此而加大，不僅如此XC40 Recharge在彎中的穩定性與指向性都有不錯表現，因此也讓人可以更放心的盡情操駕，只不過2,135公斤的車重在動態表現少了點輕盈感。
此次活動除了賽道體驗外還有規劃One Pedal單踏板趣味競賽，其比賽內容就是車輛加速至少須達40km/h，接著在不能踩煞車情況下利用One Pedal單踏板功能將車輛停至規定區域，再以離終點線距離作為成績。此關卡考驗著駕駛對於One Pedal單踏板制動掌握能力，筆者在經過3次體驗後大概掌握到特性，最終取得該組別第三不算好的146cm成績。
由於近年傳統車廠已投入電動車開發，因此也陸續體驗過不少電動車，但開著電動車在賽道奔馳卻還是首次，此次透過Volvo舉辦的純電賽道日感受到電動車輸出特性，即使像XC40 Recharge車型在賽道也能帶來充滿樂趣的感受，唯一美中不足就是過於安靜少了引擎排氣聲浪讓人亢奮的催化劑。