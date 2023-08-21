進入安寧，25款在美國活不過2024年的車型

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Alpina BMW B7
Alpina在2023年與BMW簽屬一項協議，將在2025年開始完全併入BMW集團中，由於現行B7與最新的7 Series有著世代差，未來Alpina在併入BMW之後，估計將不會再推出新的B7，因此，2024年將極有可能是B7末年。
Audi R8
身為Audi當家超跑，R8自2006年問世以來，走過17個年頭，在下一代仍未有更明確消息之前，2023年後，R8將暫別市場；目前關於下一代R8會採用什麼動力，仍眾說紛紜，就只能繼續期待Audi會繼續延續R8血脈了。
Audi TT
TT在雙門小跑車領域可說是寫精彩的一頁，圓潤外型更讓不少車迷視為經典設計；在經過25年演進，還是得迎來退出市場的日子，隨著Audi於各地市場推出Final Edition車型，也就預告了TT即將暫停產品生命。
Chevrolet Bolt EV/ Bolt EUV
汽車動力系統走向電動化趨勢似乎已不可逆，Chevrolet Bolt EV算是眾車廠投入電動車量產的先驅之一。2016年上市以來，也到了接近改朝換代的時候，比起其他車系可能沒有未來，在Chevrolet承諾會在更先進的Ultium EV 平台上推出新款 Bolt，相信Bolt在這兩年的轉換期暫時離開，還是很有希望回歸的。只是Chevrolet目前在台灣沒有代理商，所以暫時就把它視為他國事務吧。
Bolt EUV算是Bolt的衍生車型，擁有更寬敞的車內空間，不過Chevrolet仍將它停產了，雖然Bolt只是暫別，但Chevrolet未透漏是否還會推出新的Bolt EUV。
Chevrolet Camaro
Camaro作為美國最具代表性的跑車之一，依然抵不過時代與市場的改變，也將淡出市場，其中車系中搭載四汽缸引擎的入門車型將會在2024年先退出。搭載V6引擎的車型會暫代入門角色。
Chrysler 300
Chrysler 300在1999年重啟車名後，在20世紀末到21世紀初，算是Chrysler最具代表性的房車；但房車式微，Chrysler 300在美國僅賣出了數千輛，加上現行世代自2005 年首發表至今也過了18年，因此它難逃被淘汰的命運。
Dodge Challenger/ Charger
Dodge Challenger又是一款因電動化趨勢影響，得退出市場的車系，在Charger Daytona SRT EV概念車亮相後，搭載傳統動力的Challenger確定將結束生命。既然Challenger 不再續命，同根生的Charger當然也得接受相同的命運。
Dodge Hellcat Models
既然Challenger 和 Charger都將終結，頂級性能版Hellcat系列也會在2023年底伴隨著其搭載的6.2 升 V8增壓引擎一起走向終點。
Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo在2019年接替488位置後，至今不過僅不到五年，但面對越來越嚴苛的環保法規，與計算總碳量等因素下，像Ferrari這類超跑車廠也得減少純燃油動力車款或增加發展電氣化動力車型的比例，i F8 Tributo Coupe就因此在2023年停產，接下來僅買得到敞篷的F8 Spider了。
Ferrari Portofino M
在Ferrari產品線算是比較低階的Portofino M ，自2024年起將會被動力更強的Roma Spider所取代。
Ford Edge
雖然SUV是當前最受歡迎的，但Ford Edge受到Ford於加拿大奧克維爾裝配廠的勞資糾紛影響，以及電動化趨勢發展，Edge預計會在中國搭載混合動力系統繼續生存，而退出美國本土市場。
Ford Fiesta
Ford Fiesta對台灣消費者不算陌生，且早在2019年起就已經在全球各地退出陸續市場〈包括台灣〉，在歐洲也在今年中全數停產，未來Ford計畫用純電版Puma來接替其入門地位。
Genesis G70
Genesis是Hyundai集團進軍豪華車市場所創的新品牌，並主攻北美，其中G70在2017年發表，其實至今也不過6年左右，但同樣受到SUV盛行與電動化轉型趨勢，G70會在2023年就在美國停產。
Kia Stinger
台灣也有引進的Kia Stinger，之前就已表示該車系會在2023年停產，並限量推出1000輛的最終告別版 Tribute Edition，該車型則會持續生產到2024年。
Mazda CX-9
隨著世代轉換，Mazda七人座SUV ─ CX-9，將在2023年停產，在將由全新CX-90取而代之，而台灣也可望引進。
Mazda MX-30
MX-30是當前Mazda當前唯一的純電動車，但在美國銷售狀況十分慘淡，2023年上半年僅交出66輛，先前已經停售，並確定退出美國市場；MX-30銷售成績不佳的原因，主要是它的續航力僅100英里〈約160.9公里〉，實用性欠佳。
McLaren 720S
既然McLaren已經推出繼任車款750 S，那720S自然就退位停產，只是已經在台灣上市開賣的750S還未在美國正式亮相。
Mercedes-Benz C-Class Coupe /C-Class Cabriolet/ E-Class Coupe/ E-Class Cabriolet
C-Class Coupe 、C-Class Cabriolet、 E-Class Coupe、 E-Class Cabriolet可算是先前Mercedes-Benz車型級距無限增生策略下的產物，本覺得可以將市場細分，可以佔盡市佔率，最後反而造成產品重疊性過高的問題，上述四個車型’將會從兩款敞篷車先淘汰，接著才是兩款轎跑車，未來將整併進全新GLE車系。
Mercedes-Benz CLS
雖然CLS算是所謂四門跑車的鼻祖，但是這種想要融合兩種極具特色而生的跨界車型，雖可以兼具兩個級距優點，相反的就是也同時存在兩個級距的缺點，消費者新鮮感減退後，這些車也就難逃淘汰命運，CLS在2023年8月停產。
Nissan Maxima
受到SUV盛行、房車式微得停產的受害者在增添一款，那就是Nissan Maxima，而且其級距與同門的Altima相近，被淘汰並不讓人意外；Nissan先前聲稱Maxima會由全新電動房車取代，但短期內未有新電動房車的消息。