▲ 寧靜的熱血體驗 Volvo XC40 Recharge 賽道試駕

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寫在試駕之前，對於 Volvo 旗下產品，既有的燃油、輕油電、PHEV 都累積了試駕經驗，但不僅不曾試駕過 Volvo 電動車，駕駛 Volvo 車款上賽道也是初試啼聲。因此此次試駕對我來說相當特別，第一次在賽道上駕駛著 Volvo，而且也是第一次開著 Volvo 的電動車款。
各家的純電車款試駕經驗不下十餘輛了，直到今年其實才真的開始對電動車有那麼一點興趣，而且也還只是一點點而已，畢竟這個從油轉成電的過程來的有點太快，打從心底還是喜歡燃油引擎帶來的聲響與躁動感，因此面對這次的 XC40 Recharge 更多的心態是：「我就想看看 Volvo 對這輛車有多大的信心！為這輛電動車辦了一場賽道日邀請眾家媒體來探究這輛車的性能極限？」
這次在場上奔馳的車輛全數都是雙馬達四驅版本，唯一與市售車型不同的地方就是輪胎，原廠為了讓車輛更可以發揮全部的實力，全數換上了更為性能化的倍耐力 P Zero 型號，而雙馬達車型的電池配置的是 78kWh，車重直接來到了 2,135 公斤，再加上教練與我的重量，整輛車近乎 2.3 噸，對於一輛要在賽道上激烈操駕的車輛來說是真的有點太重了，但這也就是電動車的宿命，除非電池科技的進步，否則我們很難改變這樣的客觀事實。
賽道體驗就是很簡單的全場開四圈，而領頭的車款是一輛 XC60 Recharge T8 動力車型，帳面上雖然有著 455 匹的最大馬力，比起我們試駕 XC40 Recharge 的 408 匹還要更大，但 XC60 是要在電池有電的狀況下才擁有最佳輸出，因此領車教練可能迫於節省電能又或者是安全考量，開的有些保守，跟在後面的我們難以一探純電 XC40 的極限，不過速度依舊還是比一般道路還要來得快上很多，XC40 Recharge 確實也有讓我感到驚艷的地方。
在彎道上因為底盤讓車輛的重心更低，因此重心的擺盪並不會非常明顯，但是車重依舊是一個致命的缺點，前面提到整輛車將近2.3噸的重量，你可以很明顯地感受到輪胎有很大的負擔都是來自於車重，雖然懸吊的穩定性足夠，但是在連續彎道時，整輛車強烈的重心轉移感讓人還是有點膽戰心驚，不過還好換上了 P Zero 性能胎款，讓整輛車牢牢地抓著地面，但如果是原廠胎的話，恐怕難以負擔賽道的操駕需求。
而在出彎加速的時候其實也頗為有趣，畢竟電動車有很大部分我們是想要享受那個第一口氣爆衝出去的感覺，但可能是 Volvo 對於安全的執著超乎一般想像，出彎時若沒有四輪皆有良好循積性的情況下，動力沒辦法湧現，即便車輛設定關閉循跡功能也是如此，而這也考驗著駕駛在賽道上的操控是否得宜，必須要在進彎前確實做好減速，並且在彎中維持更穩定的路線確保車輛四輪的循跡表現優異，待通過出彎點時一口氣全力加速，408 匹的動力才會一次湧現，讓人體驗到電動車美好的加速時光。
而另一個印象深刻的就是煞車，要在進彎前確實做好減速對車輛在過彎的負擔才會更小，而 XC40 Recharge 的煞車力道相當準確，雖然前段可能因為是動能回充的設定讓人有點沒有信心，但這只是前面很小的一段而已，因為只要再稍微踩深一點，制動力道充足飽滿，原廠肯定也針對煞車調教下足功夫，當然換上性能輪胎肯定也有一定的幫助，不過輪胎只是加分項目，車輛先天的煞車設計確實是可以應付這樣的車重，即便在嚴苛的賽道環境也是如此。
整體來說，XC40 Recharge 的身手極限在此次的試駕安排中還無法一探究竟，因為速度真的沒有快到讓人可以摸到極限的邊緣，但是在賽道上激烈的操駕帶給我的感受是安定，少了引擎的震動以及聲響，低重心所帶來的過彎安定感相當特別，這是一種你知道車輛可能有點掙扎，可是他卻沒有任何的聲音，過去引擎高轉的聲浪帶來的刺激感全然消失，駕駛更可以細細品嚐整輛車傳達的回饋，這究竟是好還是壞對每個人來說不盡相同，但我還是比較喜歡刺激一點的引擎聲響就是了。
在這場活動當中原廠更特別安排了趣味活動，讓我們駕駛著 C40 Recharge 體驗 One Pedal 的駕駛特性，這看似無聊的遊戲卻意外有不同的體驗，其內容是在約 100 公尺的距離內，必須使用 One Pedal 模式加速到 40km/h，並且鬆油之後不能再採，途中也不能踩煞車的狀況下，距離終點越近的人就獲勝，一開始覺得這應該不難，但沒想到決大部分的人要不是超過終點，要不就是沒辦法停在有效計分範圍，因為每個人其實也只有兩次挑戰的機會。
不過在這個遊戲當中我才體驗到，原來 Volvo 在設計 One Pedal 的時候有著非常細膩的考量，因為在時速 45km/h 左右會是個分水嶺，如果你的時速高於 50km/h 然後鬆油的話，其減速力道並不會非常強，但如果是 40km/h 以下的低速，在鬆開油門的時候減速力道就會是最強的，這也符合我們在道路上的行駛安全特性，畢竟如果你時速比較快的狀況下一鬆油就宛如別人的煞車，那確實會造成額外的碰撞風險，如果你擁有 Volvo 電動車的話，不妨跟我們分享你的 One Pedal 體驗吧。