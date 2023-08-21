▲ 2023 亞洲越野拉力賽 / USTINI i TAIWAN 車隊及台灣消防隊員獲女子組冠軍

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USTINI i TAIWAN車隊的賽車，除了要在比賽中為國爭光，更負有為消防安駕培訓種子教官『以賽代訓』的任務。在六天的艱苦的比賽中，USTINI i TAIWAN車隊在SS1賽段中為高速對撞的印度及泰國選手施以援手，在SS2賽段將印尼選手拖離墜湖的險境，也協助將越南選手翻覆的車輛從河溝拉起。帶著消防鳳凰隊徽塗裝的USTINI i TAIWAN車隊的成員們，不僅獲得了女子組冠軍的好成績，『以賽代訓』的台灣消防人員更以越野救難分秒必爭的精神，為台灣的國民外交交出一張亮麗的成績單。
比賽結束後，高雄市政府消防局的謝孟宏說：『這次越野拉力賽的經驗，讓我們對於越野救災車輛的駕駛技巧和使用時機有更好的了解』。同時台中市政府消防局的林政葦也說到：『平日通行的道路經過災變，將成為救災難以跨越的障礙。亞洲越野拉力賽的歷練，克服路面的障礙將更有信心』。獲得女子組冠軍的李雅婷，在隊上負責駕駛碩大的水庫車，她說：『經過這次亞洲越野拉力賽的洗禮，對於以後駕車出勤有了一番全新的安駕認知』。
身為中華安駕學會理事長也是USTINI i TAIWAN Rally Team隊長的陳和皇對於這次為內政部消防署進行的『消防安駕以賽代訓』成果非常滿意。三位種子教官資質非常好，對於越野車輛的機械常識，駕駛技巧以及各種越野模式的使用時機也掌握得當。期待他們在未來『消防救災全員普訓』中發揮最佳的示範功能，將寶貴的國際越野拉力賽經驗傳遞給更多的消防救災人員，為我國人的生命財產安全提供更好的保障。