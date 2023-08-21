▲ 79.9 萬起採三車型劃分，24 年式 Kia Stonic 抵港上市！

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2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，全車系搭載Smartstream 48V Mild Hybrid動力系統，整合1.0T汽油渦輪引擎與48V 智慧油電MHEV系統的雙重優勢，賦予其傑出的性能與節能表現。The Stonic智慧油電跨界潮旅，搭載具有高效傳輸優勢的7速雙離合器自手排系統，搭配整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」共三種模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，不僅帶來動力充沛、平順流暢的駕馭體驗，整體油耗表現更一舉達到19.9km/L(註2)的節能油耗表現，並擁有120ps/6000rpm最大馬力，以及20.4kgm/2000~3500rpm最大扭力輸出，讓車主在擁擠繁忙的城市中輕鬆自在地移動，盡享豐富駕馭樂趣及優異節能表現。
The Stonic智慧油電跨界潮旅不僅外觀搶眼、滿載新世代動力科技，安全配備等級同樣傲視同級，The Stonic全車系標配符合美國汽車工程師學會(SAE)所定義Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭載SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)，及LKA車道修正輔助系統，提供更全方位的先進駕駛輔助功能。同時，The Stonic並擁有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，以完善的主動防護系統提供高規格進階安全，守護駕駛與乘客的移動旅程。
2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，內裝配備同樣持續優化升級，2024年式The Stonic全車系標配自動恆溫空調系統、4.2 吋彩色整合智慧型旅程電腦、8吋多媒體影音觸控系統、無線連結Apple CarPlay™/Android Auto™等舒適便利配備之外，The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line更同步配備雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能，搭配寬敞的行李廂空間，提供更貼近車主用車需求的駕乘體驗。不僅滿載科技配備，The Stonic搶眼外型所散發的科技氛圍同樣令人驚艷。The Stonic全車系標配Tiger Eyeline造型頭燈組，搭配休旅風格的防刮材質與車頂架、獨具特色的車尾的LED尾燈、運動化下護板及尾翼，營造出運動氣息與科技感兼具的強烈自我風格。此外，GT-line專屬的運動化外觀造型設計、類金屬幾何造型外飾LED霧燈、17吋雙色切削輪圈、跑格化雙邊尾飾管、D-Cut 方向盤、類金屬及類碳纖維飾板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、金屬油門、煞車踏板等個性化配件，更完全地展現The Stonic個性化跨界潮旅坐駕的特質！
Kia全面邁入新能源紀元，以永續移動新未來為目標與願景，打造全新世代的新能源車款，並以獨特的前衛設計美學，以創新引領潮流。Kia總代理台灣森那美起亞，未來也將積極導入更多全新世代的Kia新能源車款陣容，以「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」品牌精神為核心，與前瞻車主共同邁向永續移動新未來。誠摯敬邀所有熱愛Kia的朋友們，前往全台Kia展示中心，親身感受The Stonic 智慧油電跨界潮旅的動感魅力。
規格
1.0T 智慧油電
時尚版
1.0T 智慧油電
驚豔版
1.0T 智慧油電
GT-line
建議售價
79.9萬
85.9萬
88.9萬