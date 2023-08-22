【試駕】新年式BMW 430i Gran Coupe M Sport科技舒適有感進化

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Gran Coupe在車壇已不是新鮮貨，甚至還能替式微的房車帶來一些新意，新世代BMW 4 Series Gran Coupe不僅依舊有著優雅的身形，其充滿視覺張力的前衛水箱護罩更是吸引眾人目光焦點，而新年式430i Gran Coupe M Sport依舊維持車型流線精鍊風情感受，搭配M空力套件、M專屬輪圈散發優雅卻不失動感的輪廓。
新年式430i Gran Coupe M Sport外型雖沒有變動，但在車室部分卻有著不小的進化，首先最清楚可見的就是配置品牌最新由12.3吋數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕組成的曲面螢幕，一體式薄型造型不僅替車室帶來更高科技氛圍，其採用的iDrive 8.0介面也豐富了操作功能，而保留的iDrive控制旋鈕則讓中控操作稍加便利些。
除此之外430i Gran Coupe M Sport也配備手機數位鑰匙、無線充電、無線Apple CarPlay/Android Auto、360度環景輔助、主動車距定速控制、主動車道維持輔助、盲點偵測系統、車側防撞輔助、後方車流警示、自動停車、自動倒車輔助等功能。再來新年式車型亦將排檔改為撥桿式設計，進而讓整體座艙更顯簡潔，座椅部分式430i Gran Coupe M Sport則採Vernasca
新年式430i Gran Coupe M Sport在動力部分並未有進行任何調整，依舊維持245hp/40.8kgm輸出，然而沒調整並不表示不好，6.2秒0～100km/h加速數據忠實呈現於實際操駕，充沛的性能的無論是起步加速或重踩都能給予所需推力作為回應，當然也可以透過駕駛模式來決定你想要的能量多寡。430i Gran Coupe M Sport也搭載M跑車化懸吊，稍加硬朗直接的回饋在兼顧日常乘坐舒適性外，於山路操駕時也有一定支撐力來對抗側傾。
時常有後座使用需求但又想保有跑車身形，4 Series Gran Coupe就是最佳的解決方案，此次試駕的新年式430i Gran Coupe M Sport，在保有優雅帶跑格的樣貌輪廓下，車室則換上最新曲面螢幕，同時亦提供Vernasca真皮內裝鋪陳、駕駛座腰部寬度調整功能來給予更舒適的乘坐體驗，當然245hp馬力與BMW底盤調校功力，能在日常生活中帶來熱血激情。