▲ 直逼六百萬大關的四座旗艦？Lexus LM 夠格嗎？

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沒有最浮誇，只有更浮誇
雖說 Lexus 陣容的整體設計走向，官方宣稱已經邁入全新世代，但其實實際看去，車輛的設計都還是明顯由早期紡錘型的概念進一步延伸改變而來，就拿 LM 來說，歸因於這類廂型 MPV 本來在整體輪廓架構上能夠變化出的設計空間就不多，故能夠大作文章的也就只有車頭和車尾。車頭明顯是直接將一個點陣式紡錘式設計（Spindle Body）直接覆蓋其上，雖然誇張，但點陣的細節處理讓整體質感維持在一定水準，燈組比起以前也更為扁平，而此種設計也進一步延伸至車尾，加上現時流行的貫穿式 LED 尾燈造型，塑造出前後呼應的效果。不過，讓筆者個人感到奇特的是，本世代 LM 就外觀上反而使用鍍鉻材質的比率是減少的，相較於以往品牌在設計上的用料選擇而言算是少見。
後座私密空間成唯一賣點
進入車內，比起那與 Lexus 現世代幾乎雷同的座艙，後排車室絕對是 LM 最吸引人的賣點，沒有之一，主因在於 LM 除了傳統 6 / 7 座的多人乘載空間配置外，也因應高階經理人或會有長途移動中開、休憩的需求，特別額外提供 4 座版本，以編成來看，350h 與 500h 皆有提供，便證明了和泰有意想要將四座車型列為主力的意圖。
當第二排以「兩人限定」的方式來進行鋪陳，5,130 mm 的車長和 3,000 mm 的軸距優勢就完全反映在這個私密空間上，兩張座椅的基本配置、發泡棉軟硬度乃至於乘坐舒適性其實都與 Alphard 沒有太大區別，撇開全電動不說，該有的通風加熱、按摩、多段式體態可調，都因為捨去其他座椅所騰出的空間緣故，讓整體移動過程相當舒適宜人。此外，為了讓空間的隱密性能夠被凸顯，原廠特別設置了與前座能夠完善隔絕的玻璃，這組玻璃除了能夠按照需求展開或關閉，玻璃也能夠從前、後座設定為透光或霧化處理，視覺隱蔽性完全沒有問題，只是，當玻璃完全關閉後，隔音效果仍有待加強，任何一方稍微說話基本上都還是聽得到，這一點是尚有改善之處。
另外一個也能讓浮誇形容的，絕對是那 48 吋數位寬螢幕，此組螢幕除了能夠單獨透過設置在兩張獨立做、與 Alphard 相同的小平板進行控制外，也能透過 HDMI 進行螢幕投射，若需要，這組螢幕也可以獨立切割成兩個 24 吋螢幕獨立控制，明顯是提供了車艙在移動時舉行會議而設。
總體來說，後座車艙的豪華設置、豐富多元的便利科技絕對是 LM 四座式樣最引人入勝的賣點。
雖然比起後排空間配置，前座顯然並非 LM 所要強調的重點，但與集團旗下次世代車款採用相同的佈局和高質感用料，確實一定程度給予了司機更好的駕駛誘因，讓他更願意待在車上，此外，所有貼心乘坐者上下車的側門啓閉在伸手可及之處就能操作，或許這就是作為日系車的 Alphard / LM 為何能夠代代賣到供不應求的主因了。
與 Alphard 無異的輸出、操駕體感
這次很可惜的是，總代理所釋出的動力選擇，就僅有與 Alphard 相同的 A25A-FXS 2.5 升自然進氣汽油引擎搭配 ECVT 無段變速系統，也因此，250 匹的綜效馬力，要拖動超過 2.3 噸位的 LM 雖然並不吃力，但每每需要較大動力輸出時，CVT 瞬間拉高轉速的聲響多少還是傳遞至車內；不過，一旦巡航變得順暢穩定，完善的隔音配置還是能給予駕乘者一個相對靜肅的環境，若係購買自然進氣動力單元的買家無須過於擔心。
此外，舉凡底盤 V 型架構強化與一體式車身結構的採用，確實也一如我們前回所試駕 Alphard 那樣，與過去相比減少了許多不必要的碎震和晃動感；彈簧阻尼的設定也因為 AVS 感應式活塞閥的增列，少了一些震盪、多了一份舒適體感，而這一點遠比動力的大小和傳遞過程還要來得重要得多。
一切都到位了，但是價格合理嗎？
雖然本篇心得內容釋出時，恰逢 Lexus LM 發表會當日，但我們還是以日前和泰所揭露的預售價來看，以最入門等級的 350h 七座439 萬，硬是比前個世代車型多出了約莫 70 萬，甚至本次所試駕的車型來到了 575 萬之譜，論價錢是絕對不便宜。
當然，為了讓價錢本身對得起產品，LM 與 Alphard 一樣，盡可能在一個碩大的車廂中塞入更多科技與配備，試圖就其舒適體感的基礎上，再多注入一份豪華氛圍，甚至與精緻質感扯上關係。確實，就配備清單與實際乘坐的體感上，LM 給予的移動過程，確實提供了超乎想像的舒適體感，讓人久久不願從車艙離去，但另一方面，這類身軀龐大的廂型車，有許多細節處值得做更多精緻化的處理，我相信只要這些細節處理好，駕乘者絕對能夠從這輛車上得到更多移動過程的愉悅感。
但不管我們怎麼說，不只是 Alphard，筆者大膽確定，連同 LM 在今年度的配額，應該早就銷售一空、明年請早了…