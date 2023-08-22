▲ 捨棄長車頭特色，SL 共生車 Mercedes-AMG GT 現身！

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輕量化複合車體結構提供絕佳車身剛性的基礎，加上主動式空氣力學裝置，例如 AIRPANEL 主動空氣力學進氣格柵及主動可調式尾翼，使全新 Mercedes-AMG GT Coupé 具備凌厲的操駕實力。AIRPANEL 主動空氣力學進氣格柵可幫助車輛達到最大下壓力及冷卻效率，主動式尾翼則能根據車速、轉向速度等要素，調整角度以降低風阻，穩定車身動態表現。全新 Mercedes-AMG GT Coupé 以「One Man, One Engine」精神打造 AMG 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，搭配 AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速變速箱，以AMG GT 63 4MATIC+ Coupé 為例，時速0-100 公里加速僅需 3.2 秒即可完成。相較前代車型純後輪驅動設定，全新 Mercedes-AMG GT Coupé 首次導入當家本領 AMG Performance 4MATIC+ 主動四輪驅動系統，可隨時在 50:50 四輪驅動及純後輪驅動之間恣意切換，分配最佳的動力比例，加上 2.5 度角的後軸轉向輔助，造就全新 Mercedes-AMG GT Coupé 貼地飛行的超能力。
全新 Mercedes-AMG GT Coupé 採用駕駛者導向設計，搭載全新 MBUX 2.0 系統結合11.9吋中央觸控螢幕，加上 AMG 專屬氛圍及資訊畫面，數位科技氛圍滿點，也可透過 AMG TRACK PACE 功能即時掌握車輛性能表現。透過 Nappa 皮質包覆的 AMG Performance 跑車方向盤轉動控制旋鈕，即可在 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式之間任意切換。此外，全新 Mercedes-AMG GT Coupé 不僅將性能推向極致，更誓言滿足日常需求，因此首次推出 2 + 2 座的配置，並提供 HANDS-FREE 尾門腳踢感應開啟功能，還可搭配後座傾倒功能加大後廂置物空間。除了賽道黑科技，用於一般道路的創新科技也全面導入，搭載最新世代智慧駕駛輔助功能，即便是為賽道而生的 GT 雙門跑車，也能從容應付豪華的公路之旅。