寧靜的熱血體驗 Volvo XC40 Recharge 賽道試駕

台灣戴姆勒亞洲商車連六年攜交通部推『FUSO 安全英雄車輛巡迴展』

▲ 台灣戴姆勒亞洲商車連六年攜交通部推『FUSO 安全英雄車輛巡迴展』
▲ 台灣戴姆勒亞洲商車連六年攜交通部推『FUSO 安全英雄車輛巡迴展』

2GameSome - 有車賞

台灣商用車龍頭 FUSO 與 Mercedes-Benz Trucks 總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱DTAT）長期致力於提升行車安全，連續第六年攜手交通部共同響應「交通安全月」，將於 9月起連續 3 個周末，於北中南依序舉辦『HERO LAND | FUSO安全英雄車輛巡迴展』，現場不只可近距離鑑賞 FUSO CANTER 5 噸商用車，更於活動中打造三大體驗：「行車安全知識宣導」、「小小技師體驗營」、「MOMO 家族帶動跳」，讓大小朋友都化身為 FUSO 安全英雄，一起成為道路的守護者，共同建構安全的用路環境，每次出門都充滿安心與信心！歡迎大家踴躍參與，現場完成活動任務即可獲得精美禮品乙份。

我是廣告 請繼續往下閱讀
『HERO LAND | FUSO安全英雄車輛巡迴展』將於9月2日至3日在台北圓山花博公園、9月9日至10日在高雄草衙道、9月16日至17日台中三井LaLaport連續3周輪番登場，透過三大活動體驗，將加深大眾對於交通安全的關注與重視，締造更安全、更有意識的道路環境。

  • 體驗1－行車安全知識宣導：由專業人員帶領民眾了解卡車的安全設計和技術，包含「LDWS車道偏離警示系統」、「ESP ®車身電子動態穩定控制系統」、「BOS煞車優先系統」及「AEBS緊急煞車輔助系統」，並針對「大型車內輪差的視野死角」及「大型車行進產生的進氣流」等重要議題進行解說，讓車輛駕駛與一般大眾都更了解FUSO卡車的安全性能。
  • 體驗2－小小技師體驗營：為讓小朋友具備正確的交通安全觀念，活動每天特別規劃四場小小技師體驗活動，讓孩子們換上技師制服，現場將進行「引擎室檢查」、「水箱檢查」、「輪胎胎紋解說」以及「車輛燈號檢查」，親身體驗FUSO卡車的安全檢查流程及加強孩童對大型車的防範意識，藉此啟發年輕世代對於交通安全的重視。
  • 體驗3－MOMO家族帶動跳：本次邀請MOMO家族的哥哥姊姊們化身FUSO安全英雄大使，現場將帶來一連串動感十足的帶動唱跳及趣味互動有獎徵答，讓交通安全的理念變得更有趣，更可以深入家長與孩子心中，強化交通安全你我有責的重要觀念。
自2018年起，台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）每年皆聯手交通部致力於推動交通安全，期待透過『HERO LAND - FUSO安全英雄車輛巡迴展』，帶領全民關注駕駛及用路人的道路安全議題，為台灣打造更安全的行車與道路環境。

場次

日期

時間

地點

北部場

9/2(六) – 9/3(日)

11:00 – 18:00

台北圓山花博公園-花海廣場

(台北市中山區玉門街1號)

南部場

9/9(六) – 9/10(日)

11:00 – 18:00

SKM Park Outlets 高雄草衙道- 1樓中央廣場

(高雄市前鎮區中安路1-1號)

中部場

9/16(六) – 9/17(日)

11:00 – 18:00

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中-南館迎賓入口廣場

(台中市東區進德路600號)

捨棄長車頭特色，SL 共生車 Mercedes-AMG GT 現身！

中國又一輛與Defender相似的車款 北汽极石01三排座休旅車搭載油電增程系統

直逼六百萬大關的四座旗艦？Lexus LM 夠格嗎？

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！

我是廣告 請繼續往下閱讀