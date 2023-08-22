▲ 台灣戴姆勒亞洲商車連六年攜交通部推『FUSO 安全英雄車輛巡迴展』

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- 體驗1－行車安全知識宣導：由專業人員帶領民眾了解卡車的安全設計和技術，包含「LDWS車道偏離警示系統」、「ESP ®車身電子動態穩定控制系統」、「BOS煞車優先系統」及「AEBS緊急煞車輔助系統」，並針對「大型車內輪差的視野死角」及「大型車行進產生的進氣流」等重要議題進行解說，讓車輛駕駛與一般大眾都更了解FUSO卡車的安全性能。
- 體驗2－小小技師體驗營：為讓小朋友具備正確的交通安全觀念，活動每天特別規劃四場小小技師體驗活動，讓孩子們換上技師制服，現場將進行「引擎室檢查」、「水箱檢查」、「輪胎胎紋解說」以及「車輛燈號檢查」，親身體驗FUSO卡車的安全檢查流程及加強孩童對大型車的防範意識，藉此啟發年輕世代對於交通安全的重視。
- 體驗3－MOMO家族帶動跳：本次邀請MOMO家族的哥哥姊姊們化身FUSO安全英雄大使，現場將帶來一連串動感十足的帶動唱跳及趣味互動有獎徵答，讓交通安全的理念變得更有趣，更可以深入家長與孩子心中，強化交通安全你我有責的重要觀念。
場次
日期
時間
地點
北部場
9/2(六) – 9/3(日)
11:00 – 18:00
台北圓山花博公園-花海廣場
(台北市中山區玉門街1號)
南部場
9/9(六) – 9/10(日)
11:00 – 18:00
SKM Park Outlets 高雄草衙道- 1樓中央廣場
(高雄市前鎮區中安路1-1號)
中部場
9/16(六) – 9/17(日)
11:00 – 18:00
Mitsui Shopping Park LaLaport 台中-南館迎賓入口廣場
(台中市東區進德路600號)