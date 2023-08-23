香港都會大學來台與敏惠醫專共辦前瞻護理教育研習營隊活動
敏惠醫專與香港都會大學於22日開始連續三天在台南柳營舉辦「前瞻護理教育研習營隊」，共有來自兩校的護理科師生70名參與。研習營不僅提供專業的課程，還透過敏惠學生以「小天使隊輔」的方式，促進青年學子之間的對話與交流。
記者張振興/台南報導
敏惠校長葉至誠在營隊的開始儀式上歡迎來自香港的師生，並表達了期待能夠年年輪流於不同地點舉辦研習營的願望。並表示，在數位技術革命下，人工智慧和大數據的蓬勃發展，以及網路線上學習的興起，使得醫護教育面臨新的發展機遇，也需要調整舊有的價值觀念和模式。因此，本次營隊的課程設計以「保有優勢，開創新猷」為目標，包含人文關懷、專業前瞻、國際視野。
葉至誠指出，2021年，聯合國教科文組織發佈了「共同重新構想我們的未來：一種新的教育社會契約」這一具有里程碑意義的報告，強調教育是共同福祉和共同利益的體現。高等教育不僅是知識的創造、傳播和應用，更應注重培養具備基本道德和專業價值的優質人才，這也是本次研習團隊的核心價值。
敏惠護理科主任林韋君是本次研習營的主要推手，他強調這個營隊以課程觀摩、機構參訪和模擬實作為基礎，呈現活潑的教學風貌。同時，為了強調技職教育的實際應用，敏惠醫專與新營醫院、柳營奇美醫院以及彰濱秀傳醫院等優質醫療機構合作，共同辦理營隊活動。
敏惠醫專與香港都會大學的「前瞻護理教育研習營隊」不僅為學生們提供了專業知識，也鼓勵了不同背景的青年學子之間的交流和合作。營隊活動設計不僅追求教育的實用性，更關注創新價值的培育，以因應日益變化的社會需求。