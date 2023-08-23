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香港都會大學來台與敏惠醫專共辦前瞻護理教育研習營隊活動

▲敏惠醫專與香港都會大學兩校師生齊聚參與為期三天的前瞻護理教育研習營隊（圖／敏惠醫專提供）
▲敏惠醫專與香港都會大學兩校師生齊聚參與為期三天的前瞻護理教育研習營隊（圖／敏惠醫專提供）

記者張振興/台南報導

敏惠醫專與香港都會大學於22日開始連續三天在台南柳營舉辦「前瞻護理教育研習營隊」，共有來自兩校的護理科師生70名參與。研習營不僅提供專業的課程，還透過敏惠學生以「小天使隊輔」的方式，促進青年學子之間的對話與交流。

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▲敏惠醫專與香港都會大學70位師生參訪新營醫院由院長陳明智親自接待（圖／敏惠醫專提供）
▲敏惠醫專與香港都會大學70位師生參訪新營醫院由院長陳明智親自接待（圖／敏惠醫專提供）
敏惠校長葉至誠在營隊的開始儀式上歡迎來自香港的師生，並表達了期待能夠年年輪流於不同地點舉辦研習營的願望。並表示，在數位技術革命下，人工智慧和大數據的蓬勃發展，以及網路線上學習的興起，使得醫護教育面臨新的發展機遇，也需要調整舊有的價值觀念和模式。因此，本次營隊的課程設計以「保有優勢，開創新猷」為目標，包含人文關懷、專業前瞻、國際視野。

葉至誠指出，2021年，聯合國教科文組織發佈了「共同重新構想我們的未來：一種新的教育社會契約」這一具有里程碑意義的報告，強調教育是共同福祉和共同利益的體現。高等教育不僅是知識的創造、傳播和應用，更應注重培養具備基本道德和專業價值的優質人才，這也是本次研習團隊的核心價值。

敏惠護理科主任林韋君是本次研習營的主要推手，他強調這個營隊以課程觀摩、機構參訪和模擬實作為基礎，呈現活潑的教學風貌。同時，為了強調技職教育的實際應用，敏惠醫專與新營醫院、柳營奇美醫院以及彰濱秀傳醫院等優質醫療機構合作，共同辦理營隊活動。

敏惠醫專與香港都會大學的「前瞻護理教育研習營隊」不僅為學生們提供了專業知識，也鼓勵了不同背景的青年學子之間的交流和合作。營隊活動設計不僅追求教育的實用性，更關注創新價值的培育，以因應日益變化的社會需求。

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