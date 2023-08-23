澤尻英龍華染毒消失4年！罕露面曝「37歲狀態」 頂金髮開箱豪車
37歲日本女星澤尻英龍華（澤尻繪里香）過去曾演出《一公升的眼淚》、《太陽之歌》、《Closed Note》等多部經典作品，卻在2019年因持毒被捕，遭法院判刑1年6個月、緩刑3年。澤尻英龍華今年2月緩刑結束後，21日久違地在經紀公司愛貝克思會長「松浦勝人」的影片中現身，只見她染了一頭金髮並精心打扮，狀態看起來維持地相當好，連松浦勝人都忍不住稱讚澤尻英龍華：「（個性）隨著年紀增長，變得比以前好了。」
記者賴禹妡/綜合報導
澤尻英龍華曾在2019年因染毒遭警方逮捕，她事發後坦承從19歲就開始吸食毒品，包含大麻、古柯鹼及LSD等，2020年澤尻英龍華在法庭上承認藏毒及吸毒罪，並表示沒有打算重返演藝圈，同年2月她被法院判處1年6個月有期徒刑、3年緩刑。
澤尻英龍華今年2月緩刑期滿，據悉她收到多部網路劇的邀約，但沒有確定回歸演藝圈的時間。而她21日出現在松浦勝人的個人頻道新影片中，只見她頂著一頭金髮，梳成高馬尾造型，並身穿一件白色吊帶長洋裝，打扮精緻又時尚，狀態十分完美，她和松浦勝人一起開箱勞斯萊斯，滿臉笑容不斷開口稱讚：「好厲害！」
松浦勝人隔日受訪時提到，因為他去牽新車時，剛好在公司遇見澤尻英龍華，才會邀請對方一起拍片。而澤尻英龍華在緩刑結束後，松浦勝人多次約她吃飯，她總是精心打扮出現，對此她坦言只要外出就有可能會被媒體拍到，所以狀態隨時都要保持住，「畢竟我是澤尻英龍華」。
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