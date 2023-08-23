翁章梁上臉書直播叫賣「東石蚵．營業中」嘗鮮蚵抽大獎
推廣嘉義縣在地農漁業不遺餘力的嘉義縣長翁章梁，今(23)日現身全台最大、佔地千坪的台中教父海鮮市場，與粉絲人數22萬人的「水產教父」賢哥一起在臉書直播，大力推廣「東石蚵．營業中」嘗鮮蚵抽大獎活動，只要到東石蚵美食地圖消費滿額就能抽好禮。
記者鄭一銘/嘉義報導
嘉義縣政府為推廣嘉義牡蠣，串連在地及台中知名店家，包含東石近年興起的19家烤蚵吃到飽餐廳、5家台中市米其林指南推薦餐廳及水產教父海鮮市場內的9家合作店家，料理均採用嘉義溯源牡蠣，讓民眾就近享用嘉義牡蠣。
農業處表示，這個檔期推出的「東石蚵 營業中」抽獎活動，民眾只要到東石蚵美食地圖踩點，消費滿500元就能登錄抽好禮，大獎有 iPhone手機 及500多項美食兌折價券。
翁章梁在直播中向民眾說明東石蚵及水產品追溯制度的資訊，教導民眾如何藉由溯源標籤識別東石鮮蚵，讓民眾吃得安心，還能以行動支持台灣蚵農。隨後由專業主廚帶領初體驗的翁章梁及賢哥一同下廚料理鮮蚵，現炒蔭鼓鮮蚵，創下2453位觀眾同時收看的紀錄。
「東石蚵．營業中」活動即日起至10月10日止，全國民眾只要至東石蚵美食地圖的台中和嘉義縣市指定餐廳用餐及購買東石蚵，消費滿500元就有機會抽中大獎，詳情請見活動網站。