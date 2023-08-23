何思靜停車場驚魂！後照鏡看到「中年大叔」急煞車 朋友秒噤聲
溫馨影集《百味小廚神：中元大餐》劇情講述怕鬼卻有通靈眼的男孩，展開了一趟找回總鋪師阿公辦桌手藝的冒險，劇情圍繞著不少鬼魂故事，被問到現實生活中的撞鬼經驗，何思靜接受MyVideo影音專訪時，分享了令人毛骨悚然的恐怖奇遇，她有次開車和朋友在大樓B1停車，在倒車時她突然踩了煞車，朋友問說：「妳幹嘛？」她回答：「因為後面有人啊！」她因為看到有個胖胖的中年大叔站在後面才煞車，但話一說完，兩人一起看後照鏡，並回頭看，都沒看到附近有人，兩人又突然想到當天是鬼門開，「我們兩人瞬間安靜，趕緊默默的開走。」
記者羅凌筠/綜合報導
提及劇中角色挑戰之處，飾演總鋪師「孤龍師」青年階段的黃冠智透露，他在開拍前有特地苦練刀工和廚藝，但因劇情關係，他拍攝的片段幾乎沒有下廚，很可惜無法展示練習許久的架勢。何思靜飾演主角小男孩阿嬤「嬌鳳」的年輕時期，全台詞需要使用流利台語，她表示，雖然她以前聽得懂台語，但不大會講，為了這次演出找台語老師學習，一字一句的揣摩道地口音。江宜蓉飾演女鬼「清美」，她透露角色最初版本設定是厲鬼，「為了準備角色，我其實不敢看鬼片，但強迫自己看片做功課，結果自己在家裡嚇得半死。」但後來角色調整成比較和藹可親的鬼，又再重新調整飾演角色的狀態。
此外，三人在劇中有青澀的感情糾葛，談到心目中初戀的味道，江宜蓉分享是學生時期和初戀一起吃的巧克力夾心餅乾冰淇淋味；何思靜認為是很新鮮的酸甜滋味；黃冠智則給了出乎意料的答案：「我的初戀味道是巴掌！」
黃冠智解釋，因為中學時期待在球隊，教練不准球員談戀愛，但他還是偷偷用手機跟當時的女朋友傳簡訊傳情，晚上若要交出手機，就會把備用機交出去，身上留有一支手機，在夜晚聊天，但後來被抓包，被那時候寄宿家庭的阿姨賞了一巴掌。他更透露後續更慘下場，「因為被打那一巴掌，我就搬出去住，可是過了兩個月就被甩了！」《百味小廚神：中元大餐》每周日晚上8點於MyVideo首播。