中小學下週開學！教團籲徹查違法私校、勿再現義民中學解聘之亂

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全教總指出，綜整過往資訊，問題私校常見打壓手法不外苛扣薪資、不給予完整聘期、刁難教師加入工會、不對等協議聘約、大量增加教師額外負擔等，但這些打壓私校教師的例子，大多出現在營運不佳、瀕臨退場的私校。相較之下，義民中學體質健全，教師教學認真，深獲地區家長肯定，學校董事會竟然無視師生家長群起抗議，惡意違法大量解聘教師，證明如果缺乏公共監理與校園民主，就算體質無虞的私校，也可能出現惡整教師，犧牲師生權益的情形。
侯俊良說，回顧義民違法解聘之亂，漠視法治的董事長與校長固然可惡，但主管機關在過程中未能積極展現捍衛公權力的決心，以致惡質私校經營管理階層有恃無恐，更是本案經歷波折的關鍵。作為私立義民中學主管機關的教育部國教署，應嚴肅面對疏失並徹底檢討。
侯俊良表示，此次義民校方違法情節，教育部可依《私立學校法》第54條精神，停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代其職務；亦可根據《私立學校法》第77條規定，對學校法人董事長等處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。但教育部與國教署似乎只能再三行文宣示，消極以對的態度，讓校方更加心存幻想，延宕了整起事件順利解決的期程，犧牲的則是義民中學師生家長的權益。
立委王婉諭認為，教育部對私校監理不足，尤其現行法規的政策工具不足，不論是扣減獎補助款或減招，教育部不是根本不敢用，就是私校根本不怕；過去她已經透過多次預算提案要求教育部改善，很遺憾教育部始終無動於衷。
她呼籲教育部應全面盤點私校現況，並研議更有效、適當的監理手段，而不是放任私校成為無法地帶，損及民眾權益。
全教總要求教育部展現積極作為，依《私立學校法》第54條意旨，停止義民中學校長職務，並全面徹查問題私校的聘約，展現主管機關捍衛教育法治與公權力的決心，以維護全國各級私校師生的基本權益。
教育部國教署回應，義民高中已依規定期限内改善教師聘任及薪資支付等事宜，會持續關注學校後續聘約協商程序及內容，並督導學校注意聘約內容勿牴觸法律強制規定；倘董事會違反法令或捐助章程，而影響校務運作，屆期未改善或改善無效，教育部會嚴正依《私校法》第25條第1項規定辦理。
教育部國教署表示，有關教師聘約修訂程序，前已函文學校應依高級中等教育法及教師待遇條例等相關規定，經協商程序，提校務會議討論通過。該署將再通函各私立高級中等學校確實查核學校相關規章、聘約訂定程序及內容，應符合相關法令規定，俾維護教師權益。