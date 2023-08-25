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中小學下週開學！教團籲徹查違法私校、勿再現義民中學解聘之亂

▲中小學下週三開學，全教總今（25）日要求教育部徹查違法私校、勿再現義民中學解聘之亂。圖為義民中學師生日前到教育部抗議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.08）
▲中小學下週三開學，全教總今（25）日要求教育部徹查違法私校、勿再現義民中學解聘之亂。圖為義民中學師生日前到教育部抗議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.08）

記者李琦瑋／台北報導

備受關注的私立義民中學違法解聘之亂，在義民中學師生家長捍衛權益，以及全教總協助下，原先被解聘的教師終於復聘，會員教師並委託全教總及所屬竹學產工會與學校針對聘約條文進行協商中，該案暫且落幕，而中小學將於下週三開學，全教總今（25）日也借鏡該案，要求教育部全面徹查違法私校，六都也應切實督導所轄私校，確保師生權益。

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全教總理事長侯俊良指出，義民中學案看似暫告一段落，但其做為一個長年滿招、財務無虞的學校，卻這樣恣意踐踏法治、犧牲師生基本權益，也使義民違法解聘之亂，成為台灣私校學校治理的一大警訊。此外，教育部國教署雖多次發出公文要求學校限期改正，表面上看似捍衛師生應有權益，惟過程卻又行禮如儀，學校董事會與校長對主管機關之要求根本置若罔聞，亦不見官方展現堅定執行公權力的決心。凡此，皆應成為私校公共監理，以及主管機關處理問題私校的借鏡。

全教總指出，綜整過往資訊，問題私校常見打壓手法不外苛扣薪資、不給予完整聘期、刁難教師加入工會、不對等協議聘約、大量增加教師額外負擔等，但這些打壓私校教師的例子，大多出現在營運不佳、瀕臨退場的私校。相較之下，義民中學體質健全，教師教學認真，深獲地區家長肯定，學校董事會竟然無視師生家長群起抗議，惡意違法大量解聘教師，證明如果缺乏公共監理與校園民主，就算體質無虞的私校，也可能出現惡整教師，犧牲師生權益的情形。 

侯俊良說，回顧義民違法解聘之亂，漠視法治的董事長與校長固然可惡，但主管機關在過程中未能積極展現捍衛公權力的決心，以致惡質私校經營管理階層有恃無恐，更是本案經歷波折的關鍵。作為私立義民中學主管機關的教育部國教署，應嚴肅面對疏失並徹底檢討。


侯俊良表示，此次義民校方違法情節，教育部可依《私立學校法》第54條精神，停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代其職務；亦可根據《私立學校法》第77條規定，對學校法人董事長等處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。但教育部與國教署似乎只能再三行文宣示，消極以對的態度，讓校方更加心存幻想，延宕了整起事件順利解決的期程，犧牲的則是義民中學師生家長的權益。

立委王婉諭認為，教育部對私校監理不足，尤其現行法規的政策工具不足，不論是扣減獎補助款或減招，教育部不是根本不敢用，就是私校根本不怕；過去她已經透過多次預算提案要求教育部改善，很遺憾教育部始終無動於衷。

她呼籲教育部應全面盤點私校現況，並研議更有效、適當的監理手段，而不是放任私校成為無法地帶，損及民眾權益。

全教總要求教育部展現積極作為，依《私立學校法》第54條意旨，停止義民中學校長職務，並全面徹查問題私校的聘約，展現主管機關捍衛教育法治與公權力的決心，以維護全國各級私校師生的基本權益。

教育部國教署回應，義民高中已依規定期限内改善教師聘任及薪資支付等事宜，會持續關注學校後續聘約協商程序及內容，並督導學校注意聘約內容勿牴觸法律強制規定；倘董事會違反法令或捐助章程，而影響校務運作，屆期未改善或改善無效，教育部會嚴正依《私校法》第25條第1項規定辦理。

教育部國教署表示，有關教師聘約修訂程序，前已函文學校應依高級中等教育法及教師待遇條例等相關規定，經協商程序，提校務會議討論通過。該署將再通函各私立高級中等學校確實查核學校相關規章、聘約訂定程序及內容，應符合相關法令規定，俾維護教師權益。

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