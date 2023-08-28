飛龍瀑布溯溪5死偵結　天候變化遠超乎預期不起訴

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雖有成員提出活動計畫供成員參考並討論行程細節，但所有成員均有編輯修改之權限，且成員係各別自費參加，彼此間屬於自主同好一起參加活動，並無領隊及嚮導職務之分工，亦無共同投保保險或委由任何旅行社承辦，亦非屬營利之行為。
溪降成員乃因同好自主相約參加，且均分攤活動經費，純為結伴出遊，並非而領隊或營利之帶團活動；然案溪降活動危險性不亞於登山、潛水等活動，為完成此等危險性較高之活動，共同參與之人更需彼此間之信賴、互助、照顧，以排除難以預測之種種風險，參與成員間即均應互居於相互信賴、依存、安全、照顧之保證人地位，即形成法律上所稱「危險共同體」。
經屏檢檢察官蒐證及徵詢專業人員調查結果，此案的溪降活動之計畫內容，就活動之天侯、路線、個人裝備、公裝、技術裝備等分配等規畫及動線均縝密，且參與成員多為具經驗或專業之人員。而氣象局在當天14時30分許發布屏東山區大雨特報、同日15時28分許至16時許30分許發布霧臺鄉大雷雨即時訊息，旦溪降活動成員早已抵達案發地點而猝不及防。
況且，本活動計畫書中於出發前使用山友慣用之APP「Windy」中「METEOBLUE」模式預測活動當天降雨機率為0，詎當天在事故發生地點之氣象局佳暮村測站於14時40分許至15時40分許之間竟降雨達102亳米，堪認天侯變化無常，而氣象預報本無法於事前完美預測及充分掌握，無事先防止結果發生之可能。
檢察官認為此案溪降成員間雖互具保證人地位，惟本案事前計劃、分工規畫及參與者能力均屬完善，難認有應注意未注意之處，乃天候變化遠超乎預期，致溪降過程突遇暴雨猛流，造成4人因溺水導致呼吸衰竭而死亡，另名死者則因顱腦損傷併右腳骨折及溺水而死亡，其他生還者於過程中亦已盡力搶救遇難成員，不足以認定生還者就死者死亡之結果，在主觀上有過失、在客觀上有防果可能性，因此認定5人死亡係因意外，並無其他應負刑事責任之人。