▲ Max Verstappen 荷蘭家鄉三連冠，開賽追平九連勝

Max Verstappen再次展現霸氣稱王的實力，但隊友Sergio Pérez在短暫領先一段時間後掉落後方，因超速違規，遭5秒判罰，退居第四。Sergio Pérez指出：「最終這是個非常不幸的下午。第一次的選擇正確，但換胎時，情況變得很糟，突如其來的雨導致延遲的判斷，當我駛入進站道準備換上中間輪胎時，整個區域都被雨水淹沒，車子失去了抓地力，稍微打滑使我超過速度限制，未能實現這一目標真是可惜。」「我從未想過連贏九場比賽的巨大成就可能會實現！」再度抱得荷蘭賽冠軍的Max Verstappen表示，在這樣的天氣下無法輕鬆做決定，比賽很艱難，要克服壓力並贏得比賽並不容易。尤其「我能夠在家鄉荷蘭更令人驚嘆！在大獎賽前國歌響起時，我起了雞皮疙瘩，在家鄉與所有車迷共享勝利更加特別！」全場每個人都被淋濕，但仍然在聆聽音樂、跳舞，共享勝利的美好的時光。