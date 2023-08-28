第十二屆 Subaru Car Challenge「堅手到底耐力手拉松」圓滿落幕
▲ 第十二屆 Subaru Car Challenge「堅手到底耐力手拉松」圓滿落幕
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2023-08-28 23:25:01
由SUBARU台灣意美汽車主辦、同步在「2023 SUBARU品牌日活動」盛大登場的第十二屆SUBARU Car Challenge「堅手到底 耐力手拉松」大賽，自8月12日(六) 上午10:00正式點燃戰火，歷經一天的挑戰自我極限和中台灣的炎熱氣候考驗，今年度台灣區預賽已於活動當日圓滿落幕劃下完美句點，五名堅持到最後一刻的選手，最終以7時43分10秒的成績勝出，實現挑戰自我極限的目標！台灣區預賽勝出的五位選手，將於11月代表台灣一同攜手前往新加坡，參加第十二屆SUBARU Car Challenge「堅手到底 耐力手拉松」年度總決賽，而晉級的選手們也都將免費獲得SUBARU台灣意美汽車提供的新加坡來回機票、住宿及零用金之款待，期盼屆時台灣選手都能以最佳狀態和新加坡及其他國家地區的數百位選手同場較量，再次挑戰自我極限並為台灣爭取最高榮耀及百萬首獎—Subaru Forester 2.0i-L EyeSight乙輛！
SUBARU第十二屆「堅手到底 耐力手拉松」台灣區賽事在睽違四年之後重返台中，並結合「2023 SUBARU品牌日活動」同步盛大登場，今年來自全台各地報名參賽的74位選手無不具備精神抖擻的高昂鬥志，並且展現極佳的體能狀況及爭取最高榮耀的求勝精神。比賽當天也在SUBARU台灣意美汽車董事總經理 方淑霞女士親自出席並舉行鳴槍儀式後正式展開，並在眾多親友與觀眾熱情的加油打氣聲中將現場氣氛炒熱到最高點！ 經過一整天的激烈競賽，最終脫穎而出的分別為郭宸豪、楊文杰、顏琮皓、詹爍民、羅義清等五位選手，SUBARU台灣意美汽車董事總經理 方淑霞女士除了嘉勉五位晉級總決賽的選手再接再厲挑戰最高榮譽之外，同時讚許所有參賽選手在過程中，完美體現出SUBARU堅持到底、挑戰自我和超越極限的品牌精神，實踐"BE THE LAST ONE STANDING"的活動宗旨，全力釋放自我潛能、為自己的夢想而戰，也為今年為期三天精采絕倫的「2023 SUBARU品牌日」活動劃下完美句點。