Citroën發表Type Holidays掀頂露營概念車，預告未來新假期

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Citroën 在杜塞道夫露營車展中展出的Type Holidays ，是源自Citroën SpaceTourer衍生，車內有著完整掀頂式露營車該有的所有設備，外觀則是向Type H致敬，車身鈑件有著最具特色的浪板造型。而其車體改造是來自意大利車身製造商 Caselani 的作品。
Type Holidays不到2m的車高，讓它可以更便於行駛任何場域，它給予人們無限制的旅行自由，並在具有競爭力的價格下，Type Holidays有著你所認知掀頂露營車該有的所有裝備，包括左右兩扇側滑門，便於進出，尾門獨立開啟，在露營時作為車內通風之用。
掀頂帳中物鋪可以容納兩人，兩排長也可以併成一張雙人床，座椅亦可拆卸騰出更多置物空間，雙前座椅可向後旋轉成為起居模式，車艙左側配有烹飪爐具、水槽、流理臺與冰箱，座艙中央設有一張可作為餐桌的折疊桌，以及設有完整地儲物櫃，另外，還配置了 Webasto 電熱系統，可在低溫環境中，保持車內溫暖。
Type Holidays 預告片預示著雪鐵龍將加強其在改裝露營車市場的地位。它正在推出一個名為“Holidays”的專用系列，該系列將由雪鐵龍網絡銷售，其詳細信息將於 2023 年底公佈。