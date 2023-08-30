警巡邏查獲印尼逃逸移工 返家收行李意外再追到6人及「這一家」
日前警方在新北市三重執行巡邏勤務時，因見一名女子見警車神情慌張急著轉身離開，員警見狀隨即上前盤查，才驚見原是在今年5月已遭移民署專勤隊註記撤銷居留的41歲印尼籍盧姓失聯女移工，在前往住家收拾行李時，入內竟又意外查獲其餘6名同國籍失聯移工及1名1歲男童，依違反入出國移民法案，解送到移民署新北專勤隊安排遣返。
記者吳嘉億／新北報導
新北市警察局保安大隊第二中隊中隊長林和田表示，警方26日查獲到盧姓失聯女移工後，因盧女拜託員警讓她返回不遠處的住處拿行李，員警便答應了她的請求，陪同其返家收拾；一到住家門口，盧女因忘記帶鑰匙，呼喊屋內的室友幫忙開門，室友一打開門看到有警察，臉色露出不安再故作鎮定走向自己房間，此時盧女才小聲向員警說「他們都跟我一樣」，原來這裡是失聯移工們的住所。
警方查證屋內所有人的證件，6名印尼籍人士(3男、3女)均為逾期居留，其中1名41歲雅姓女子，手中抱著1名剛滿1歲的男童啜泣，原來小男童是與在場的逾期居留2年多的30歲巫男與逾期居留4年的雅女在台相識相戀，在逃逸過程中互生情愫，進而共譜愛的結晶。
根據了解，這對逾期居留的移工父母很喜歡台灣的生活環境，也想趁著躲在台灣的日子到處打零工、多賺一些奶粉錢，一家三口再一起返回印尼生活，便過著東躲西藏的日子；平時育兒忙不過來時，身邊「相同處境」的印尼移工室友們也會幫忙顧小孩，移工們彼此互相扶助。目前連同41歲盧女及其他3男3女同印尼籍逾期居留移工共7人及1歲男童都在新北專勤隊移送移民署後協助安置，後續聯絡印尼及辦理相關護照及手續後，安排眾人及該父母及小孩一同返回印尼。