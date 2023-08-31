《臺灣米其林指南 2023》正式發布，態芮與 JL Studi獲得三星肯定

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米其林很開心公布《臺灣米其林指南 2023》的完整名單。
包括星級餐廳、必比登推介以及米其林指南入選餐廳，2023 年版本的《臺灣米其林指南》共囊括 321 個店家：148 家在臺北、64 家在臺中、56 家在臺南以及 53 家在高雄。
今年的餐廳入選名單中，共有 44 家一、二與三星餐廳，與 2022 年版本的 38 間相比，有明顯的增長。另有 6 間餐廳獲得米其林綠星，其中 2 家是新獲得綠星肯定。
「過去一年，無論臺灣經歷過怎樣的挑戰，我們很明顯地注意到這裡的餐飲業再次興盛，有許多令人興奮的新店開幕，也有許多餐廳升級它們的理念與定位。我們 2023 年的餐廳入選名單見證了這巨大的進展，這次新版名單歷史性而令人興奮的的結果，包括態芮與 JL Studio的晉升三星，正是最好的證明。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 說。
「臺灣不同的城市因其料理文化與傳統大放異彩。同時，我們的評審員也發現『產地到餐桌』的運動以及在地食材的重要性，對本地餐飲有更深入的影響。已獲得米其林綠星的餐廳繼續發展成為行業榜樣；新世代年輕而才華洋溢的主廚、
連同選擇留在臺灣、資歷深厚的外國大廚，又共同帶來充沛的活力，這絕對是為臺灣的餐飲環境帶來吸引力與生命力的重要資產。」
臺北與臺中兩家餐廳晉升三星
自從 2018 年在臺灣推出《米其林指南》以來，首次有 2 家餐廳晉升三星：臺北呈現時尚臺灣菜的態芮，以及臺中呈現時尚新加坡菜的 JL Studio。這也是全球首次有臺灣料理及新加坡料理的餐廳獲得米其林指南最高的三星肯定。連同臺北的頤宮，臺灣現在共有 3 家三星餐廳。
態芮主廚何順凱擁有 20 年臺菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現臺灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現臺灣風味。
新加坡大廚林恬耀帶領的 JL Studio 的菜單向新加坡飲食文化致敬，菜色味道精巧，細緻平衡，極富層次而帶驚喜。新加坡經典菜色被巧妙重新演繹。
臺北 2 家餐廳晉升二星 5 家餐廳新獲得一星肯定
臺北 2 家餐廳由一星晉升二星——由大廚 Govinda 及 Adrian 帶領的渥達尼斯磨坊將用餐者帶到巴斯克的庇里牛斯山，進行一趟詩意的料理之旅；牡丹餐廳的大廚則透過麵衣薄如蟬翼的天婦羅，完美呈現食材的最佳狀態。連同這 2 家晉升的餐廳，臺北獲得二星肯定的餐廳總數達到了 6 家。
5 家餐廳新獲得一星肯定，讓臺北一星餐廳的總數來到了 28 家。
5 家餐廳新獲得一星肯定，讓臺北一星餐廳的總數來到了 28 家。
A Cut 在搬遷後重新獲得一星肯定，菜單以美國和澳洲的優質牛排套餐為主，不要錯過肋眼上蓋部位的A Cut牛排，油花細緻，軟嫩可口，充滿鮮甜滋味。
Ad Astra 提供 10 到 14 道菜色的主廚發辦菜色，菜色以亞洲食材及日式料理精神精準呈現，特別是釜飯菜色，融合了日本與歐洲的技法。
斑泊是臺北唯一一家新獲得一星肯定的時尚臺灣菜餐廳。年輕主廚將臺灣人熟悉的經典的下酒菜、宴席菜色與地方料理等，轉化為精緻料理的珍寶。
INITA餐廳名字由Italy、Nippon、Taiwan組成，寓意融合三地飲食文化。日籍主廚透過採用在地食材的單一套餐，呈現其對三地的理解和關切。
ZEA 由阿根廷大廚主理，呈現 12 道向其文化與料理傳統致敬的菜色，以精緻料理的細緻，呈現拉丁美洲美食的活力與熱情。
2023 年的入選名單中，臺北還有 11 家新入選的餐廳：承家、雍翠庭以及好嶼（臺灣菜或時尚臺灣菜）；16 by Flo、Cha Cha Thé Cuisine、Clover、芃卓以及Sens（時尚法國菜）；睿麗（創新菜）；鮨天本 登龍門（壽司）以及香色（時尚歐陸菜）。
總體臺北共有 148 家餐廳入選，包括 35 家星級餐廳、45 家必比登推介餐廳以及 68 家米其林指南入選餐廳。
臺中一家餐廳新獲得一星肯定
JL Studio 晉升三星， 臺中也因此有了第一家三星餐廳，以及 5家一星餐廳，其中包括 1家新入選——文公館。文公館由中西主廚共同掌杓，菜色同時網羅了臺菜、粵菜與客家的烹調元素。
另外4家一星餐廳包括鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋以及澀，都維持其一星肯定。
臺中除了 6 家米其林星級餐廳，另有 4 家餐廳新入選餐廳名單中，包括FReNCHIE FReNCHIE （時尚法國菜）、滿堂（創新菜）、豬肉榮小料理（亞洲菜）以及地坊（時尚歐陸菜）。
總體臺中共有 64 家餐廳入選，其中 6 家是星級餐廳、31 家獲得必比登推介肯定，以及 27 家米其林指南入選餐廳。
高雄 1 家餐廳晉升米其林二星 一家餐廳新入選一星餐廳
在米其林指南擴展至高雄的第二年，Liberté 晉升二星，成為高雄唯一獲得二星的餐廳。正如其名，Liberté在法語是「自由」的意思，大廚武田健志以此給餐廳取名，如同他創作的菜色不受規限，菜色以日本食材結合法式烹調基礎，味道平衡且充滿層次。
Haili 的套餐運用在地與日本食材，精巧以日式與法式風格呈現，新獲得一星肯定。承今年也同樣維持一星肯定。
3 家臺南餐廳、 6 家高雄餐廳新入選
臺南有3 家餐廳新入選米其林指南：城邊真味炒鱔魚專家（小吃）、揚梅吐氣（臺灣菜）和沙淘宮廟海產（臺灣菜），讓總體臺南入選餐廳的總數來到了 20 家。
而高雄則有 6 家新入選米其林餐廳餐廳：古家海鮮（海鮮）、沐、溫度劑、方蒔（創新菜）、Papillon（時尚法國菜）以及仙桃素（素食），讓高雄的入選餐廳總數來到了 23 家。
總體而言，臺南共有 56 家餐廳入選，其中 36 家入選必比登推介、20 家則是米其林指南入選餐廳：高雄則共有 53 家餐廳入選，其中 3 家是星級餐廳，27 家為必比登推介，23 家是米其林指南入選餐廳。
2 家餐廳新獲得米其林綠星肯定
在米其林指南的餐廳入選名單中，米其林綠星表彰的是行業中以永續作為、及結合卓越料理及對環境友善承諾料理體驗的領先者。
在 2023 年的名單中，新獲得米其林綠星肯定的是臺北的好嶼，以及高雄的 Thomas Chien，兩家都是米其林指南入選餐廳。
好嶼提供的是時尚臺灣菜，菜單圍繞「山、海、川、原」四個主題，讓客人意識到如資源枯竭、污染以及永續等環境議題。除了將食物廢料堆肥，送至合作的農場作為天然肥料外，餐廳還積極地參與生態廚師的活動，並在學校進行推廣與教育。
Thomas Chien 不只呈現精巧的料理以及經典的法式技巧，主廚更關心碳足跡以及食物資源的永續。餐廳會採用高雄當地或盡可能鄰近地區的食材，在這兒用餐，也是支持在地小農以及漁民。
連同 2 家新獲得米其林綠星肯定的餐廳，以及之前獲得綠星的 4 家餐廳包括 EMBERS、小小樹食 （大安路）、山海樓以及陽明春天（士林），《臺灣米其林指南 2023》共有 6 家餐廳獲得米其林綠星肯定。
個米其林特別獎項
除了推薦高品質的餐廳，米其林指南也希望表彰餐飲業中才華洋溢、共同打造出非凡美食體驗的專業工作者。透過特別獎項，米其林指南也肯定了餐飲工作與專業的多元。
米其林指南服務大獎
米其林指南服務大獎表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，他們的服務，豐富了客人的用餐體驗。今年的得獎者是來自新晉升三星餐廳態芮的何嘉菱。
何嘉菱有超過十年的餐飲業經驗，帶領著多數為女性員工的態芮餐廳外場團隊，整個團隊細心而溫暖，展現高度的熱情與專業。他們以精確而簡潔的描述，有技巧而完美地傳達了主廚的想法與熱情。身為料理的引路人，他們讓客人沉浸於完美的用餐經驗以及獨特的臺灣料理旅程中。
米其林指南侍酒師大獎
米其林指南侍酒師大獎表彰業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識以及熱情。今年，侍酒師大獎頒發給米其林二星餐廳 logy 的盧楷文。
盧楷文在侍酒領域有超過十年的經驗，也是許多葡萄酒大賽的常勝軍。他有技巧地使用專業與知識創造出完美的餐酒搭配，葡萄酒或清酒交替，從而豐富了菜色的風味。
米其林指南年輕主廚大獎
米其林指南年輕主廚大獎表彰在米其林指南推薦餐廳中，擁有卓越天分與潛力的年輕主廚。今年的獎項頒發給新獲得一星肯定餐廳斑泊的蘇品瑞。
今年 34 歲的蘇品瑞有超過十年在星級餐廳工作的經驗。他跟創業夥伴一起創立了斑泊，希望展現臺灣之美。
完整的《臺灣米其林指南 2023》餐廳名單請見新聞稿最後附件。餐廳入選名單之外，米其林指南也有飯店名單，推薦當地及全球最獨特、最令人興奮的住宿地點。
提供符合各式預算的選擇，每一間米其林指南推薦飯店都有其卓越的風格、服務及個性，且直接在米其林指南網站及 App 上，就能預訂。臺灣當地就有許多最棒的飯店，包括時髦的風格飯店例如金普頓大安酒店、以日式旅館為靈感設計的度假地點如虹夕諾雅 谷關，或是擁有令人讚嘆室內設計的君品酒店等。
米其林指南在美食界建立標竿，現在，它也為飯店建立標準。歡迎造訪米其林指南官方網站，或下載米其林指南 App（iOS 及 Android），一起探索指南裡的餐廳以及預訂讓人難以忘懷的美好飯店。