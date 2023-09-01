籃球／台灣噴射機張宗憲與361°簽約 加入灌籃王Aaron Gordon行列
知名運動品牌361°今(1日)正式宣布，與人氣球星「台灣噴射機」張宗憲簽約，成為台灣第一位品牌代言人，希望通過雙方的合作與努力，向更廣大熱愛籃球運動的年輕人傳遞“多一度熱愛“的運動精神，鼓勵更多年輕人不斷挑戰與突破自我，時刻保持對自己心中所愛的熱情與追求。
記者廖聿偉/綜合報導
361°品牌目前NBA代言球星有金塊隊的Aaron Gordon與籃網隊的Spencer Dinwiddie，以及中國CBA的可蘭白克·馬坎。361°台灣總經理葉子睿表示：「近年來台灣職籃的蓬勃發展讓我們決定全心投入支持台灣籃球，包含官方網站、實體店面與聯盟、球團的合作也都在進行中，與張宗憲簽約是361°品牌在台灣以及亞洲籃球的重要里程碑，我們看到了他過去多年對籃球無限熱愛和堅持，與361°的品牌精神與定位不謀而合，未來甚至不排除會有專屬簽名鞋的合作機會，我們會借助他在賽場上的專業表現，向廣大熱愛籃球運動的年輕人傳遞“多一度熱愛“的運動精神，讓361°成為熱愛籃球的代名詞。」
成為361°品牌台灣首位代言人，張宗憲表示：「十分開心和榮幸能夠加入361°的大家庭，未來我與品牌會有更多交流與合作的機會，相信未來無論在比賽場上、場下，都會繼續將對籃球運動的熱愛，分享給更多台灣球迷。」
361°成立於2003年，作為全球領先運動品牌之一，以“專業化、年輕化、國際化”為核心基因，作為推動全球體育運動不斷前行的一員，361°在“多一度熱愛”品牌精神的指引下，積極踐行“熱愛”文化，不斷推動體育等各項事業的發展，目前361°品牌及產品已為數以億計的人們帶來運動的樂趣，而看好台灣籃球市場的穩定發展，361°未來也將持續與更多台灣球員合作，實踐“多一度熱愛”的品牌精神。