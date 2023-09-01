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ONEUS吃烤肉花掉老闆200萬！長官怕到不敢再請客：以後只去吃到飽

▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO自認「吃貨」，曾吃烤肉花掉老闆200萬韓元。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO自認「吃貨」，曾吃烤肉花掉老闆200萬韓元。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團ONEUS出道5年終於來台灣會粉絲，他們將於2日晚間在「信義劇場Legacy MAX」開唱，今（1）日成員XION、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO率先與媒體會面，現場卻因主辦單位經驗不足，導致流程不順、頻頻出現尷尬狀況，好在成員機智回答緩和氣氛，更主動透露花掉老闆200萬韓元（約台幣5萬元）吃烤肉，滿分綜藝魂拯救全場。

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▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO台灣記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ONEUS出道5年，第一次來台灣。（圖／記者鄭孟晃攝）
ONEUS初次來台灣，準備了「漂亮」、「我們很想你們」等中文詞彙與粉絲對話；也已做好「必吃美食」清單，表示要嚐到鳳梨酥、珍珠奶茶、大腸麵線、芒果冰，煥雄表示：「來見粉絲之外，台灣也是適合旅行的地方，所以也希望有機會再來旅遊。除了鳳梨酥，也喜歡芒果冰，聽說大腸麵線也很有名，希望能吃吃看。」

成員XION與韓團ONEWE的東明是雙胞胎兄弟，但XION表示跟東明「長得不像」，所以外界不會覺得他們是雙胞胎，也沒有「代打」上課、打工、開玩笑捉弄他人等情形，煥雄也補充道：「他們兩人都很討厭被說他們長得很像。」問及兄弟相處的優點跟缺點，XION說：「優點就是我們同齡，出去玩就像跟朋友、同學，缺點...剩下的都是缺點！」

ONEUS被封吃貨男團，伙食費非常驚人，建熙透露曾花掉老闆200萬韓元吃烤肉，「有一次吃飯，我們重複點，點到後來有一個部位沒了，想說怎麼會這樣，後來才知道點的部位是高級食材，我們點10人份，但店家說只剩6人份，問完後代表就把菜單收走，而這事情之後，代表開始害怕請我們吃肉，他就改變策略，都請我們吃吃到飽」。

台灣小籠包聞名國際，問及愛吃的ONEUS可吃幾顆？LEE DO說：「感覺可以吃無限量，我最近食量變大，吃一餐要花3、4萬韓元（約台幣1000元），小籠包應該可以吃很多。」建熙自認可以吞20顆，但因為偏好「什麼都要吃一點」的習慣，決定這趟要少量多餐；抒澔表示：「一籠好像有6個？那我可以吃5籠！」待記者糾正1籠為10個後，他笑喊：「那就吃50個！」XION則表示：「我們去的話，店應該可以很快打烊！」

▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO台灣記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼ONEUS除了回答問題，現場也小秀舞技。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO台灣記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
▲ONEUS成員XION（左起）、抒澔、煥雄、建熙、LEE DO台灣記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 

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