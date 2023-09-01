ONEUS吃烤肉花掉老闆200萬！長官怕到不敢再請客：以後只去吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀
成員XION與韓團ONEWE的東明是雙胞胎兄弟，但XION表示跟東明「長得不像」，所以外界不會覺得他們是雙胞胎，也沒有「代打」上課、打工、開玩笑捉弄他人等情形，煥雄也補充道：「他們兩人都很討厭被說他們長得很像。」問及兄弟相處的優點跟缺點，XION說：「優點就是我們同齡，出去玩就像跟朋友、同學，缺點...剩下的都是缺點！」
ONEUS被封吃貨男團，伙食費非常驚人，建熙透露曾花掉老闆200萬韓元吃烤肉，「有一次吃飯，我們重複點，點到後來有一個部位沒了，想說怎麼會這樣，後來才知道點的部位是高級食材，我們點10人份，但店家說只剩6人份，問完後代表就把菜單收走，而這事情之後，代表開始害怕請我們吃肉，他就改變策略，都請我們吃吃到飽」。
台灣小籠包聞名國際，問及愛吃的ONEUS可吃幾顆？LEE DO說：「感覺可以吃無限量，我最近食量變大，吃一餐要花3、4萬韓元（約台幣1000元），小籠包應該可以吃很多。」建熙自認可以吞20顆，但因為偏好「什麼都要吃一點」的習慣，決定這趟要少量多餐；抒澔表示：「一籠好像有6個？那我可以吃5籠！」待記者糾正1籠為10個後，他笑喊：「那就吃50個！」XION則表示：「我們去的話，店應該可以很快打烊！」