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慕尼黑日記／台灣金靴王稱霸德國　林聖洋反差萌還帶小狗「陪睡」

▲「安聯MoveNow足球小將夏令營」由來自世界各國的小球員齊聚，互相交流。林聖洋在對抗賽成球隊靈魂人物。安聯提供
▲「安聯MoveNow足球小將夏令營」由來自世界各國的小球員齊聚，互相交流。林聖洋在對抗賽成球隊靈魂人物。安聯提供

記者廖聿偉/慕尼黑報導

安聯人壽舉辦2023年安聯小小世界盃邁入10週年，今年疫情趨緩，特別遴選U15組冠、亞軍球隊中3位優秀球員，赴慕尼黑參與「安聯MoveNow足球小將夏令營」，與來自世界各國的球員切磋球技，打開世界觀。《NOWNEWS》也隨隊至德國，紀錄小球員的成長，並推出《慕尼黑日記》，與讀者分享選手的德國行。

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畢業於建功高級中學的林聖洋年僅15歲，已展現出優異的進攻天賦，不僅在2023年安聯小小世界盃拿下金靴獎，本次「安聯MoveNow足球小將夏令營」所舉行的對抗賽，他再度用精湛地腳法帶領球隊奪冠，且進球數再度傲視群雄。

▲對抗賽由各國小球員組成聯軍，台灣小將全部被打散，林聖洋與中國、瑞士和德國等國球員組隊。安聯提供
▲對抗賽由各國小球員組成聯軍，台灣小將全部被打散，林聖洋與中國、瑞士和德國等國球員組隊。安聯提供
對抗賽由各國小球員組成聯軍，台灣小將全部被打散，林聖洋與中國、瑞士和德國等國球員組隊，林聖洋扮演靈魂人物，不僅成為球隊的進攻箭頭，防守上也負責看管對方主力，攻守俱佳，在決賽帶隊1：0奪冠，並踢進致勝球。

林聖洋說，「各國球員實力參差不齊，但盡可能的串聯隊友，大家各司其職，拿冠軍不是我一個功勞。」林聖洋也分享有趣地故事，隊上有一個「盤球王」，拿到球後各種華麗的盤球，卻不會進攻，雖然有點華而不實，但看得出他非常熱愛足球。

小時候因為太過動，8歲被阿嬤送去足球俱樂部，意外開啟林聖洋的足球人生。「樓上鄰居是一名德國足球教練，我就加入他的球隊，在那邊學習足球基本功和培養興趣，也讓我愛上足球。」

▲林聖洋英文雖沒有非常流利，但以球會友，仍收穫滿囊。記者廖聿偉攝
▲林聖洋英文雖沒有非常流利，但以球會友，仍收穫滿囊。記者廖聿偉攝
安聯集團是奧運的合作夥伴，今年夏令營也提供多元課程，包括籃球、橄欖球、拔河和輪椅籃球等競賽，小球員藉由各種運動，學習團隊合作。林聖洋認為，「最好玩的還是足球，很多外國小朋友平常看起來很懶散，但站上足球場卻非常積極，且好勝心很強，非常反差。」

林聖洋運動天賦高，不僅足球踢得好，桌球、撞球和羽球都打得不錯，訓練營結束後，還會在交誼廳跟各國小朋友交流，雖然英文沒有非常流利，但以球會友，仍收穫滿囊。他也希望未來能旅外踢球，目標是鄰近的日本，盼能將本次德國行的收穫化成養分，朝夢想邁進。

外表酷酷地、話也不多的林聖洋，卻有非常可愛、非差的一面，這次德國行還帶著一個小狗玩偶「陪睡」。他笑說，「其實這是女友送的禮物，也是我的幸運物，只要出遠門都會帶上它，感覺很有安全感。」本次跟著安聯夏令營到拜仁慕尼黑主場、安聯球場巡禮，還特別到紀念品店添購一隻小熊玩偶，讓小狗玩偶添了一個新夥伴。

▲林聖洋德國行還帶著愛犬玩偶「陪睡」，並添購新的小熊玩手。記者廖聿偉攝
▲林聖洋德國行還帶著愛犬玩偶「陪睡」，並添購新的小熊玩手。記者廖聿偉攝
▲本次跟著安聯夏令營到拜仁慕尼黑主場安聯球場巡禮，林聖洋也看到世界頂級球場。記者廖聿偉攝
▲本次跟著安聯夏令營到拜仁慕尼黑主場安聯球場巡禮，林聖洋也看到世界頂級球場。記者廖聿偉攝

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