侯昌明砸錢替曾雅蘭圓夢！1.2億豪宅變毛胚屋 兒女出國再燒3千萬
53歲男星侯昌明2001年和女星曾雅蘭結婚，兩人婚後育有1子1女，家庭生活幸福美滿。而侯昌明今（5）日錄製節目《天才衝衝衝》，他趁著錄影空檔受訪，透露女兒侯塞蕾已經遠赴義大利留學，2年後兒子也要出國念書，2個孩子出國費用粗估3000萬。而他近期還為了讓曾雅蘭圓夢，不惜將內湖1.2億豪宅變成毛胚屋，裝潢全部打掉重做，燒了約千萬積蓄，高額花費讓他講到一度嘴軟。
記者賴禹妡／綜合報導
侯昌明今日透露，夫妻倆剛送走侯塞蕾到義大利留學，侯塞蕾因成績優異，收到多所名校的獎學金邀約，最終選擇FIT（Fashion Institute of Technology），大一先從義大利分校學習，之後再回到紐約繼續念書，可以藉此熟悉兩地的時尚產業。而兒子後年也即將接力出國留學，侯昌明粗估兩個孩子的出國費用至少要花3000萬元，且女兒攻讀時尚設計產業，後續費用恐怕相當可觀。
侯昌明還表示，曾雅蘭2021年身心狀況不佳，雖然現在狀況已經好轉，但他為了幫老婆一圓「大廚房」的夢想，不惜將家中裝潢全部打掉成為毛胚屋，目前正在重新規劃設計，而費用則是直逼千萬，讓他一度講到嘴軟，還幽默直呼：「現在什麼賺錢機會都不能錯過。」