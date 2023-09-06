保護人的氣囊因瑕疵恐有致死風險，NHTS將召回ARC與Delphi生產氣囊，受影響車廠多達12間
之前高田氣囊因瑕疵進行大規模召回，而近日NHTSA要求ARC與Delphi兩間公司生產的氣囊，其原因同樣也是有瑕疵，據統計生產氣囊數超過5,000萬顆，受影響車廠則多達12間。
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之前高田氣囊因瑕疵被召回，多數車廠也都因此受到影響，而近日美國國家公路交通安全管理局NHTSA又宣布要求召回氣囊，不過這次不是高田而是ARC與Delphi。之所以要求召回ARC與Delphi生產的氣囊，原因而高田類似，就是氣囊作動炸開時會產生溶渣碎片，倘若碎片體積過大則會對乘客造成危險，在此之前已有7人就因氣囊而受到傷害，其1人還因此喪命。
NHTSA多年來一直在針對ARC與Delphi進行調查，據統計ARC與Delphi於2000至2018年期間所生產之氣囊皆有瑕疵疑慮，其中ARC期間共計生產4,100萬顆氣囊，但在2018年後經過修改後就未發生瑕疵情況，而Delphi在2004年停產前也有1,100萬顆，對此近日NHTSA初步決定會要求召回ARC與Delphi氣囊，屆時BMW、Ford、Fiat、GM、Hyundai、Kia、Maserati、Mercedes-Benz、Porsche、Tesla、Toyota、Volkswagen等品牌車型將會受影響。