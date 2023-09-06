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電動腳踏車掛牌解惑！有踏板免掛牌　這款要掛牌投保：14歲才能騎

▲微型電動二輪車外型很像機車，2024年11月29日前需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，違反者將處最高5400元罰鍰。（圖／翻攝廣告影片）
▲微型電動二輪車外型很像機車，2024年11月29日前需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，違反者將處最高5400元罰鍰。（圖／翻攝廣告影片）

記者周淑萍/綜合報導

法國雷諾汽車執行長狄米歐（Luca de Meo）在慕尼黑國際車展（IAA）放話，旗下電動車事業Ampere上市後的估值可望上看100億歐元（約新台幣3475億元），再掀電動自行車討論熱潮。而現在電動自行車已經被改為「微型電動二輪車」外型很像機車，另一款則是「電動輔助自行車」有腳特車踏板，兩款都是慢車，其中微型電動二輪車需要申請掛牌才能上路。《NOWnews》整理兩款差別讓讀者一次看懂。

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📍Ｑ兩款電動慢車的外型差別？

電動自行車已經被改為「微型電動二輪車」外型很像小台的機車，另一款則是「電動輔助自行車」有腳特車踏板，以人力為主要動力，電力是輔助，兩款都被歸類為慢車。

▲監理服務網分享兩款電動車的差異和規定。（圖／翻攝監理服務網）
▲監理服務網分享兩款電動車的差異和規定。（圖／翻攝監理服務網）
📍Ｑ需要掛牌嗎？

自2022年11月30日起，「微型電動二輪車」正式納管，2024年11月29日前需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，違反者將處最高5400元罰鍰。電輔車則不需要掛牌、保險也沒有騎乘年齡限制。

📍Ｑ騎乘限制有哪些？

微型電動二輪車新法規實施後，需戴安全帽，未滿14歲不得騎乘、不得擅自改裝、時速上限25公里、不可載人、不可酒駕。電輔車的車速一樣需在25公里時速以下。

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