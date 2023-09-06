▲ 締造全能SUV新基準，體驗Honda CR-V新魅力

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型，自信駕馭的率性
從沒想過Honda CR-V竟能如此大氣，4,690mm x 1,865mm x 1,680mm的闊綽尺碼，堂堂跳脫中型SUV級距窠臼，邁向大尺度豪華休旅視野，當然氣度的締造絕不僅止於量體，輪廓與細節的掌握更是重中之重的關鍵，就此全新Honda CR-V以直率不羈的線條搭配簡潔明快設計，在大型化水箱護罩、鋒芒畢露的LED頭燈組、雙色佈局後擾流尾翼與飛鏢狀高識別度LED尾燈妝點下，展現自信與率性兼具的魅力，並在科技感度與舒適氛圍之間，取得平衡且和諧的視覺效果。
境，從容不迫的享受
於外氣勢非凡，於內自然視野超凡，身處全新Honda CR-V座艙，更形闊綽的大尺度空間自在意料之內，但細膩佈局與鋪陳則更令人喜出望外，呼應車外以筆直水平線條作為主視覺的中控造型兼具美學與優雅，具備高廣度範圍機能的橫式出風口設計更起了畫龍點睛的功效，為車室內的創新、智慧、機能與美感訴求定了調，再配合嵌合於下緣比例完美的木紋飾板，更隱隱帶來方興未艾的復古調調。
除卻設計，透過諸如A柱位置調整、車外後視鏡移至門板甚至雨刷臂噴水角度的優化，也徹底提升新車的視野開闊度與駕馭安心感，而受惠於更具餘裕的車身尺碼，以及隨之而來擴延至2,700mm的長軸距，全新Honda CR-V向來為人所稱道的座艙空間，理所當然再度被放大至近乎「奢侈」的境地，Honda向來引以為傲的MM(機械部件最小化、乘坐空間最大化)設計理念，毫無懸念也依舊被奉為座艙設計的圭臬，由此而來，不僅後座擁有極為充裕的空間，可利用前後移動幅度達190mm的滑軌讓腿部伸展更具餘裕，同時也設置可16段調整且傾角範圍更大的椅背角度，讓後座乘員也能擁有前座般的舒適自若。而也因後排座椅可隨心所欲自由滑移，全新Honda CR-V因而得以創造更充裕的行李置物容積，一次放進4個25吋旅行箱或4套高爾夫球具絕不成問題，再加上腳踢感應與離車自動關閉的電動尾門以及特地降低的行李廂門檻，都讓取置大型行李物件更不費力。
除此之外，依車型而配置的10.2吋道路環境虛擬實境顯示彩色液晶儀錶、9吋中央觸控主機附衛星導航、無線Apple CarPlay、Android Auto、15W無線充電座、駕駛座8向電動座椅調整附記憶功能、副駕駛座4向電動座椅調整、全景式電動天窗以及BOSE音響系統附12具揚聲器含重低音，也都是讓身處全新Honda CR-V車室更顯自若的重點設定，如此一來，全車乘員皆能盡享科技便利優勢。
智，Honda CONNECT直指未來
大改款Honda CR-V另有全新突破，於S與Prestige車型標配的Honda CONNECT先進智慧聯網系統不僅可透過網路與雲端系統整合，同時更利於輕鬆掌握車輛狀況，帶來先進且智慧的用車生活，整套Honda CONNECT共計可歸納出三大面向：安心安全、舒適便利與溝通連結，其中安心安全部分便具備像是自動碰撞偵測、地理圍籬、超速警告、防盜保全與遠端診斷協助，不僅可於意外發生時自動通報Honda Taiwan全方位顧客服務中心，同時也能隨時監控車輛使用狀態，讓車主更加安心。
而在舒適便利方面，像是儀錶資訊顯示便能透過行動裝置遠端查詢油量與可行駛里程，遙控引擎與空調可預先啟動車輛與冷氣以獲取最舒適座艙溫度，遙控門鎖、遙控燈光與尋找愛車等服務則能即時確認門鎖狀況與停車位置。至於在溝通連結面向上，也設有訊息溝通與社群分享等功能，不僅可主動提醒車主下次保養時間，也可將旅程紀錄發佈到社群平台，與朋友一同分享旅途中的一切喜悅。
安，Honda SENSING防患未然
當然，於前代車型備受好評的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，於全新Honda CR-V更不可能缺席，同時還將毫米波雷達與前攝影鏡頭視野角度再度擴延，大幅改善前方偵測效能，由此而來像是全速域ACC主動式車距調節定速巡航系統便具備LSF低速自動跟車功能，CMBS碰撞緩解煞車系統與FCW前方碰撞警示則可提升對單車、機車與對向來車的偵測能力，LKAS車道維持輔助系統不僅提升置中性能同時加入側風對應功能，RDM道路偏移抑制系統與LDW車道偏移警示系統則可擴大偵測範圍至路肩和路緣，再加上依車型不同的MVCS環景影像輔助系統、PSS停車偵測雷達、BSI盲點偵測與高畫素倒車攝影機(附視角切換)等配置，還有全車系標配的10具SRS輔助氣囊，在在強化行車時的安全防護效能。
勁，動能效率再進化
而專注動感也是Honda之所以感動人心的品牌DNA，就此全新Honda CR-V以進化版1.5升DOHC VTEC渦輪增壓引擎輕鬆繳出193ps與24.8kg-m豐沛輸出，峰值扭力更可於日常範圍的1,800rpm至5,000rpm間全數釋放，再搭配優化版CVT無段變速系統，因而獲得15km/L(VTi-S/S)與14.7km/L(Prestige)的平均油耗表現，同時兼具輕敏加速反應與優異效能表現。
與此同時，全新Honda CR-V以ACE鋼骨結構車體大幅強化車身剛性與抗扭曲表現，再透過精密的底盤與避震器設定，有效降低由路面傳至車室的震動與晃動，並提供輕敏俐落的操控反應，帶來令人大呼過癮的駕馭感受，加上ANC主動式噪音抑制系統與強化的隔音表現，提供行駛時更具質感的聽覺舒適性。
全方位SUV = 全新Honda CR-V
作為全球SUV指標性車款，同時更是台灣市場家用休旅基準，全新Honda CR-V的各方面表現當然備受媒體與車迷密切關注，而於正式登場後，無論大氣自信的設計元素、舒適雍容的座艙表現、寬敞多變的空間機能、便利智慧的Honda CONNECT、優化齊備的Honda SENSING以及動感且具效率的動力配置，更在在形塑車壇熱議話題，想知道更多全新Honda CR-V的駕馭感受與回饋？可親至全國展示中心預約體驗，或點擊下方連結了解更多關於這輛新車的一切。
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