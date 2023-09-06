Kia 1 – 8 月全車系領牌近 7,000 台，Carnival 破 2,000 台！

旗艦休旅再添超強戰力 Toyota Century休旅車正式發表

▲ 旗艦休旅再添超強戰力 Toyota Century休旅車正式發表
▲ 旗艦休旅再添超強戰力 Toyota Century休旅車正式發表

Carture 車勢文化

休旅車是市場熱門選擇，許多車廠過去說自己不會打造休旅車款，但現在也不得不向市場低頭，而在日本擁有崇高地位的Century現在竟然也真的推出休旅車了，這輛車還不是只有右駕車型可以購買，為了讓Century的魅力可以被全球車迷認識，左駕版本也已經準備好了，事實上你只要有錢，Century SUV可以進行深度客製化，像是發表會上就展演了滑門車型，看起來真的是有點酷炫。

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這輛Century SUV可以說是Toyota Century車系史上的最大變革。
這輛Century SUV可以說是Toyota Century車系史上的最大變革。
如果你以爲Toyota的高階品牌就只有Lexus，那你可能是忘了Century這個至高的存在，這可以說是日本的勞斯萊斯，現在他們打造了一輛休旅車款，每個月的產量只有60台，這次還開放了海外市場訂購，現在就可以開始下定，今年在日本就會開始交車，車身尺碼部分車長5,205mm、寬1,990mm、高1,805mm、軸距2,950mm，對比轎車版本車長5,355mm、軸距3,090mm來說，SUV車型感覺比較小，可是在前排與後排座椅之間的距離部分，SUV車型是1,220mm，轎車卻只有1,135mm，而且SUV是四人座設定，轎車則是5人，不過車重SUV車型來到2,570公斤，轎車則只有2,370公斤。

車輛平台部分使用的是GA-K以前驅為主的底盤，使用3.5升V6油電混合動力系統，馬達置於後方達成四驅效果，這部分則輸給了轎車使用V8油電的配置，不過Century SUV依舊有著429匹的最大馬力，並且配備了四輪轉向系統，重點是在第二排座椅的部分擁有滿滿的豪華氣息，獨立後座設計是一大看點，按摩功能當然也是標配，而螢幕部分將會安裝在前排座椅後方，為了營造高級感，後排座椅與行李箱中間更有透明玻璃夾層，目前定價為2,500萬日幣，折合台幣約541.5萬元，相信會受到不少富豪的喜愛才是。

Century SUV的定位在Land Cruiser 300之上，是品牌當中最高階的休旅車款。
Century SUV的定位在Land Cruiser 300之上，是品牌當中最高階的休旅車款。
整體輪廓有點像是Rolls-Royce Cullinan，不過還是看得到許多Century的設計思維。
整體輪廓有點像是Rolls-Royce Cullinan，不過還是看得到許多Century的設計思維。
菱形網狀的水箱罩相當方正、而大塊狀的的LED日行燈建構成的頭燈佈置搭配方正的車頭，端莊的氛圍油然而生。
菱形網狀的水箱罩相當方正、而大塊狀的的LED日行燈建構成的頭燈佈置搭配方正的車頭，端莊的氛圍油然而生。
從引擎蓋到A柱的線條，以及「几帳面」車側版件，都營造出了截然不同的霸氣氛圍。
從引擎蓋到A柱的線條，以及「几帳面」車側版件，都營造出了截然不同的霸氣氛圍。
車尾線條一樣方正，尾燈也採用與頭燈一樣的設計思維，整體而言相當具有辨識度。
車尾線條一樣方正，尾燈也採用與頭燈一樣的設計思維，整體而言相當具有辨識度。
高聳的車身是不容錯認的象徵，Century SUV真的展現出完全不同的霸氣色彩。
高聳的車身是不容錯認的象徵，Century SUV真的展現出完全不同的霸氣色彩。
後門可以開啟75度，方便後座乘客上下車，而其實你想要的話，甚至可以搭配上側滑門的設計。
後門可以開啟75度，方便後座乘客上下車，而其實你想要的話，甚至可以搭配上側滑門的設計。
內裝設計維持著橫向駕駛介面傳統，同樣堅持長方形的構成，讓內部看起來也是霸氣十足。
內裝設計維持著橫向駕駛介面傳統，同樣堅持長方形的構成，讓內部看起來也是霸氣十足。
後做更有躺平的功能設計，事實上軸距跟車長都比轎車還要來得更小，不過因為擁有更多頭部空間，整體運用可以更好。
後做更有躺平的功能設計，事實上軸距跟車長都比轎車還要來得更小，不過因為擁有更多頭部空間，整體運用可以更好。
四座獨立的設計非常舒適，電動按摩功能也都是標準配備。
四座獨立的設計非常舒適，電動按摩功能也都是標準配備。
透過中央的遙控器可以控制後座的所有功能，這與Toyota、Lexus的高級MPV車系相同。
透過中央的遙控器可以控制後座的所有功能，這與Toyota、Lexus的高級MPV車系相同。
超大的螢幕置於座椅後方，將會提供最好的車內娛樂體驗。
超大的螢幕置於座椅後方，將會提供最好的車內娛樂體驗。
前後座椅的距離也比轎車版本來的更好，1,220mm表現極佳。
前後座椅的距離也比轎車版本來的更好，1,220mm表現極佳。
在後座與行李箱之間還有透明玻璃夾層，確保車室內的靜肅性表現。
在後座與行李箱之間還有透明玻璃夾層，確保車室內的靜肅性表現。
包括手工雕刻出來的「鳳凰」廠徽、代表和諧的「七寶文」紋樣也都保留下來，是Century的一大特色。
包括手工雕刻出來的「鳳凰」廠徽、代表和諧的「七寶文」紋樣也都保留下來，是Century的一大特色。
車輛有七種車身顏色，內裝也有三種顏色可以搭配。
車輛有七種車身顏色，內裝也有三種顏色可以搭配。

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