旗艦休旅再添超強戰力 Toyota Century休旅車正式發表
休旅車是市場熱門選擇，許多車廠過去說自己不會打造休旅車款，但現在也不得不向市場低頭，而在日本擁有崇高地位的Century現在竟然也真的推出休旅車了，這輛車還不是只有右駕車型可以購買，為了讓Century的魅力可以被全球車迷認識，左駕版本也已經準備好了，事實上你只要有錢，Century SUV可以進行深度客製化，像是發表會上就展演了滑門車型，看起來真的是有點酷炫。
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如果你以爲Toyota的高階品牌就只有Lexus，那你可能是忘了Century這個至高的存在，這可以說是日本的勞斯萊斯，現在他們打造了一輛休旅車款，每個月的產量只有60台，這次還開放了海外市場訂購，現在就可以開始下定，今年在日本就會開始交車，車身尺碼部分車長5,205mm、寬1,990mm、高1,805mm、軸距2,950mm，對比轎車版本車長5,355mm、軸距3,090mm來說，SUV車型感覺比較小，可是在前排與後排座椅之間的距離部分，SUV車型是1,220mm，轎車卻只有1,135mm，而且SUV是四人座設定，轎車則是5人，不過車重SUV車型來到2,570公斤，轎車則只有2,370公斤。
車輛平台部分使用的是GA-K以前驅為主的底盤，使用3.5升V6油電混合動力系統，馬達置於後方達成四驅效果，這部分則輸給了轎車使用V8油電的配置，不過Century SUV依舊有著429匹的最大馬力，並且配備了四輪轉向系統，重點是在第二排座椅的部分擁有滿滿的豪華氣息，獨立後座設計是一大看點，按摩功能當然也是標配，而螢幕部分將會安裝在前排座椅後方，為了營造高級感，後排座椅與行李箱中間更有透明玻璃夾層，目前定價為2,500萬日幣，折合台幣約541.5萬元，相信會受到不少富豪的喜愛才是。