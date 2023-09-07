何炅被保母提告「欠薪3年」 知情人士揭露真相：她要求兩份薪水
大陸知名主持人何炅靠著主持節目《快樂大本營》走紅，近日卻被爆出把保母「當法定代表人」卻不支薪，加上拖欠3年工資，法院一審判決何炅敗訴，需賠償人民幣15萬元（約新台幣66.5萬元）。不過，有粉絲替何炅揭露真相，指保母鑽合約漏洞，要求兩份工資。
記者薛羽彤／綜合報導
何炅在圈內交友甚廣人緣好，不料近日卻被蘇姓女保母實名舉報，拖欠3年工資，蘇姓保母的哥哥蘇力替她發聲，「把一個女孩往絕路逼，簡直無人性。」控訴妹妹照顧何炅的母親近三年，卻都沒有領到薪水，並曬出妹妹與何炅的合照，以及在警局報案提告的畫面。
蘇力稱何炅強迫妹妹當法人代表卻不支付報酬，最終無預警被解僱，嘲諷何炅「這雇主真強大，做保母還要做法人代表」，一審法院判決，何炅需判賠人民幣15萬元（約新台幣66.5萬元），但何炅不服，提出上訴。
不過，何炅的粉絲也出面替他還原真相，何炅是為了給保母交保險，才會透過爸爸公司與保母簽訂勞務合約，每個月用公司名義支付保母薪水。然而因保母工作不符合預期，何炅辭退保母，保母便抓住這個合約漏洞，稱應該要收到兩份工資，索要119萬元人民幣（約527萬台幣）賠償，何炅不想被敲詐才決定繼續打官司。