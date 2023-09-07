貢寮國際海洋音樂祭下週登場　限定商品周邊景點交通搶先看

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新北市政府觀光旅遊局表示，本次活動也推出海祭20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，到現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可至活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買，也歡迎樂迷們來貢寮支持原創音樂，一起穿戴限定商品嗨玩海祭。
新北市政府觀光旅遊局表示，除了精彩的海祭活動外，16至17日還有東北角暨宜蘭海岸國家風景區在福隆海水浴場舉辦2023福隆生活節-饗食光「草地浪花音樂會」及追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」，推薦民眾可以順遊周邊的龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、馬崗漁港、卯澳漁港、三貂角燈塔、龍門鹽寮自行車道、舊草嶺隧道、龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道等等單車、步行旅遊景點。
新北市政府觀光旅遊局提到，因應活動人潮，市府將於15至17日下午13時30分至夜間23時30分提供免費接駁公車，路線有澳底壘球場—福隆海水浴場及貢寮國中—福隆海水浴場，另台鐵在活動期間也會在台北及福隆間增設及加開區間快車班次。
另外配合海祭活動，活動期間9時至24時現場附近道路實施彈性管制措施，分別為臺2線及臺2丙線岔路口、臺2線及福隆街口、蔚藍大道口、臺2線及靈鷲山入口進行交通疏導管制，呼籲民眾多加利用大眾交通工具前往活動現場，更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。