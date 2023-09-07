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貢寮國際海洋音樂祭下週登場　限定商品周邊景點交通搶先看

▲「海洋獨立音樂大賞」10強樂團將站上海祭大舞臺，帶給觀眾耳目一新的精彩演出。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲「海洋獨立音樂大賞」10強樂團將站上海祭大舞臺，帶給觀眾耳目一新的精彩演出。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將在下週正式登場，新北市政府觀光旅遊局今（7）日提供貢寮在地遊程及活動交通接駁資訊，邀請民眾在9月15至17日到貢寮感受原創音樂浪潮及順遊周邊景點，一同嗨玩海祭，為今年夏季再添一筆美好回憶。

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新北市政府觀光旅遊局表示，今年邁入第20屆的新北市貢寮國際海洋音樂祭已是國內外獨立原創音樂的指標性活動，日前公佈演出卡司名單讓樂迷們十分期待，其中最受矚目的「海洋獨立音樂大賞」決賽，不少參賽樂團都具有豐富的舞臺表演經驗，在歷經海選及會前賽後，脫穎而出的10強樂團將在16日站上海祭大舞臺，帶來耳目一新的精彩演出。

新北市政府觀光旅遊局表示，本次活動也推出海祭20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，到現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可至活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買，也歡迎樂迷們來貢寮支持原創音樂，一起穿戴限定商品嗨玩海祭。

新北市政府觀光旅遊局表示，除了精彩的海祭活動外，16至17日還有東北角暨宜蘭海岸國家風景區在福隆海水浴場舉辦2023福隆生活節-饗食光「草地浪花音樂會」及追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」，推薦民眾可以順遊周邊的龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、馬崗漁港、卯澳漁港、三貂角燈塔、龍門鹽寮自行車道、舊草嶺隧道、龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道等等單車、步行旅遊景點。

▲2023福隆生活節-追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」展現專業風箏技藝。（圖 ／亞洲國際風箏聯合會提供）
▲2023福隆生活節-追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」展現專業風箏技藝。（圖 ／亞洲國際風箏聯合會提供）
新北市政府觀光旅遊局提到，因應活動人潮，市府將於15至17日下午13時30分至夜間23時30分提供免費接駁公車，路線有澳底壘球場—福隆海水浴場及貢寮國中—福隆海水浴場，另台鐵在活動期間也會在台北及福隆間增設及加開區間快車班次。

另外配合海祭活動，活動期間9時至24時現場附近道路實施彈性管制措施，分別為臺2線及臺2丙線岔路口、臺2線及福隆街口、蔚藍大道口、臺2線及靈鷲山入口進行交通疏導管制，呼籲民眾多加利用大眾交通工具前往活動現場，更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

▲熱愛步道健行的朋友可以到桃源谷步道感受行腳的樂趣。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲熱愛步道健行的朋友可以到桃源谷步道感受行腳的樂趣。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

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