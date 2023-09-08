▲ 令人期待的主力 ─ Nissan X-Trail輕油電旗艦版試駕

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Nissan X-Trail輕油電與X-Trail e-Power最大不同就是在動力系統上，X-Trail輕油電搭載的動力系統，是以X-Trail e-Power相同的1.5升VG-Turbo可變壓縮比渦輪增壓引擎為主要動力來源，再搭配上12V電能輔助系統，因此，X-Trail輕油電除配置一具12V鉛蓄電池，提供車上電系電能外，另配置一具12V鋰電池，在提供車上電系電能之餘，也負責提供電動馬達電力，整體動力系統可提供204PS綜效馬力，與達30.6kgm之最大扭力，並搭配效率更好的新世代CVT變速系統。
亮眼的扭力輸出，與加速時電動馬達的輔助，讓X-Trail輕油電開起來格外輕盈，油門輕巧程度甚至更勝e-Power版本，CVT變速系統動力銜接絲滑柔順，讓動力幾乎是隨傳隨到，面對任何路況都有充足的動力可驅使，在試駕X-Trail輕油電與e-Power時，就對其的動態表現留下不錯地印象，而輕油電在車重輕了250kg下，在過彎時側傾相對也更為輕微，高速過彎穩定性與極限皆高於預期，以一輛中型SUV來說，操控性相當不錯，；而X-Trail輕油電與e-Power版本相同有良好地車內靜肅性，在前擋與前車窗都用上了雙層玻璃，因此對於風切聲的抑制尤其優秀，唯獨國產化後的配胎不同，胎噪較為明顯，輪胎的胎值也稍微偏硬，使得輕油電版會比e-Power版本多了一歇歇的細微輪胎跳動感，但整體行路性與舒適性仍在水準之上。
進入座艙，X-Trail輕油電基本鋪陳都與e-Power版本相同，不過兩者還是有等級與價格上的差異，所以座椅包覆材質上並不相同，X-Trail輕油電採用較基本的皮質包覆，質感與與e-Power版本的格紋皮椅略有差距，配備上僅少了電動天窗，BOSE Premium Sound音響、12.3吋數位儀錶板「12.3吋數位影音主機與原廠衛星導航、無線充電板等都還是標配，同時本次試駕的輕油店旗艦版還是配有雙座附有記憶功能的電動調整功能，還是相當實用。
安全面包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技的ProPILOT 智行安全系統亦為標準配備，另還有獨家的AI 智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統與RR-AEB後方緊急煞車系統，其中AI 智能駕駛輔助系統，在搭配ProPILOT 智行安全系統時，提供更精準地轉向與動力控制，且在遇到隔壁車道為大型車輛時，會微微地調整本車在車道中的位置移略增加與大型車間距，做到些許迴避效果，在細微間增加安全性。
X-Trail輕油電在8月初開始預售，預計在8月19日正式上市，當前中型SUV可說是各國產車廠的銷售主力級距，X-Trail在暫離台灣市場一陣子後，以全新世代重新回到市場，在加入青油電動力系統，有國產同級車最好的16.0km/L平均油耗表現，加上豐富地配備使其整體競爭力頗佳，也為Nissan注入一股活水；是試車當天，裕日方面都未透露預接單狀況與預估的銷售目標，一切都要等到正式發表時才會一併公布，X-Trail輕油電是否能創銷售佳績，就讓我們拭目以待。
| 車型
| Nissan X-Trail輕油電旗艦版
| 長/寬/高(mm)
| 4,678/1,840/1,727
| 軸距(mm)
| 2,705
| 車重(kg)
| 1,637
| 引擎型式
| L3渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 204/5,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 30.6/2,800-4,400
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/60R18
| 平均油耗
| 16.0km/L
| 售價
| 123.9萬元〈預售〉