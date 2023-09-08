三菱Delica Mini x Coleman正式量產 台灣車迷看了覺得羨慕
▲ 三菱Delica Mini x Coleman正式量產 台灣車迷看了覺得羨慕
Carture 車勢文化
2023-09-08 18:55:20
Mitsubishi三菱在東京改裝車展上推出了一系列的概念車，其中包括了一輛越野露營車款Delica Mini，雖然這輛車也不是真的可以越野，但是其風格受到許多車迷討論，而且也有許多車主表示對這輛車感興趣，因此他們就與露營品牌Coleman合作，推出一輛特別的聯名車款，可惜的是概念車上看到的車頂架、AT胎、寬大擋泥板以及露營配件不在其中，但好險車主可以事後加裝。
下圖為概念車，上圖為這次推出的聯名車型，兩者之間還是有一定的差距。 Delica Mini這輛車不可能來到台灣，畢竟他就是一輛Kcar，而喜愛這類方方正正造型的車主肯定對於這輛車不會太過陌生，因為在東京改裝車展上我們才剛剛看過概念車而已，而現在推出的Delica Mini x Coleman其實也沒有限量，但是整體車色有特別的灰米白配置，並且搭配黑色的車頂以及周圍的防刮塑料，看起來真的非常有露營感，車前門的地方還特別畫上了一個煤油燈圖樣，象徵著車款的特別之處，而這個圖案其實在當時的概念車上也有。 × 下圖為概念車，上圖為這次推出的聯名車型，兩者之間還是有一定的差距。
當然你如果不喜歡這個顏色，基本上這輛車可以配備上所有Delica Mini本來就可以選擇的車色，但是原廠建議還是用他們推出的這個特別色看起來最為顯眼，車輛部分沒什麼特別，車長也只有3,395mm，顯然空間並不是非常足夠，動力也只有658cc三缸引擎，在渦輪增加輔助下擁有63匹最大馬力，而電動馬達可以提供額外的3匹馬力，值得高興的是車輛可以選配全時四輪驅動系統，不過就算真的選配，你應該也不會開著他去越野才是。
特別的車色介於灰色與米白色之間，而在車尾處可以看到Coleman的Logo表彰身份。 × 特別的車色介於灰色與米白色之間，而在車尾處可以看到Coleman的Logo表彰身份。 車輛雖然可以選配四驅系統，但是要開著這輛車去越野顯然不是聰明的選擇。 × 車輛雖然可以選配四驅系統，但是要開著這輛車去越野顯然不是聰明的選擇。