▲九月「好市成雙」Ionex 光陽電動車限時活動推出！

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於今年銷售成長勁道強勁的Ionex光陽電動車，除了成為目前台灣電動機車市場最佳進步品牌外，也佈建積極最綿密換電網絡，穩定提供99%的滿電服務率。同時，為落實KYMCO集團「最得我心」品牌理念，不僅推出燃油車市場最低價活動，Ionex 光陽電動車也持續推出優惠購車方案，與知名美式賣場三次合作，完整展現KYMCO與民心同聲的誠意。
Ionex 光陽電動車「好市成雙」優惠資訊：
- 「輕巧靈活 最佳比例」i-One Air Keyless特典價52,799元 (建議售價55,800元-優惠 3,001元=52,799元)，享12個月免費騎到飽優惠。
- 「最強續航 飛長好騎」i-One Fly Keyless特典價64,799元 (建議售價69,800元-優惠5,001元=64,799元)，享18個月免費折抵499元/月。
- 「運動街跑 疾速奔馳」S7 ABS特典價88,799元 (建議售價97,800元-優惠9,001元=88,799元)，享免費折抵499元/月至2023年底。
- 9月4日至9月17日：北投店、汐止店、新莊店、新竹店、北台中店、台中店、嘉義店、台南店、高雄店、北高雄 (大順店)。
- 9月18日至10月1日：內湖店、中和店、桃園南崁店、桃園中壢店。