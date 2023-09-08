▲保時捷探究從大氣中捕捉二氧化碳的 DAC 技術

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保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner 說道：「減少排放以及從大氣中移除二氧化碳對於減緩全球暖化而言至關重要，同時，在許多生產流程中也需要二氧化碳作為原料。那何將兩者合而為一呢？我們正努力使工業用直接空氣捕捉（DAC）技術進入量產，保時捷與來自Volkswagen Group Innovation、eFuels 合作夥伴 HIF Global以及曼恩能源的優秀團隊合作，研究如何將 DAC 技術整合到智利的 eFuels 工廠之中。DAC 以永續的方式捕捉生產各種產品所需的碳分子，因此我們認為 DAC 在未來是可行的技術，也正在努力將此技術研發地更加成熟。」
保時捷採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 補充道：「我們認為 DAC 在未來是一項重要的新技術，尤其是在能源提煉以及氣候方面。DAC 捕捉到的純二氧化碳能夠用於工業生產或是永久儲存於地底，而我們計畫的第一步是將其用於生產 eFuels。在未來數十年間，世界各地仍然有許多內燃機引擎車輛在路上奔馳，eFuels 能有效補足電動車的不足之處。」
任何具有再生能源的地方，都能夠使用 DAC 捕捉二氧化碳，這是DAC 技術的一大優勢。這項技術還有能夠擴增之處，舉例來說，在Haru Oni eFuels 試驗工廠中，過濾系統的電力可以藉由風力提供，而DAC所需的熱能則可來自於eFuels 工廠製造氫氣的過程，這都是一種再生能源。
保時捷充分利用Volkswagen Group Innovation、HIF Global以及曼恩能源等合作夥伴們的專業知識，Volkswagen Group Innovation的總監 Nikolai Ardey 表示：「福斯集團在 2019 年便意識到從大氣中捕捉二氧化碳是未來的重要議題，從那時起，我們便與學術及產業領域的國際夥伴開始研究適用於捕捉二氧化碳的技術，並評估經濟可行性。我們的研究發現具擴展性以及商業競爭性的空氣直接捕捉技術有機會成功，因此與保時捷以及其他夥伴合作，正在計畫建造一座原型工廠，並實際測試這個概念，我們相當期待這項在智利實行的專案。」
HIF Global 董事長暨執行長 César Norton 說道：「我們從不等待解答找上門，我們自己找到答案，然後繼續向前推進。我們已經證明碳中和的 eFuels 可以是交通領域脫碳的解答之一，我們更進一步以開創性的直接空氣捕捉技術，達到高效率、低成本捕捉二氧化碳。我們很榮幸未來能夠與保時捷在智利工廠共同營運這項科技，這是未來二氧化碳回收再利用的方式，同時也是積極對抗氣候變遷的作為。」
要從大氣中捕捉二氧化碳，首先要清除空氣中較大的髒污粒子，並引導空氣通過鵝卵石狀的過濾材料，接著從過濾材料中蒐集沉積其中的高純度二氧化碳，便可作為生產所需的原料，捕捉過程的副產品──水則會被排出。
作為循環經濟的一環，從大氣中分離而來的二氧化碳有著多種用途。可作為生產非石化塑膠的原料，這能夠長期儲存二氧化碳；也能被用於生產全合成燃料，也就是 eFuels。保時捷與 HIF Global 正在研究透過 DAC 技術分離而來的二氧化碳是否能夠用於智利蓬塔阿雷納斯的Haru Oni eFuels 工廠，該廠將二氧化碳與氫氣合成甲烷，接著再製成合成燃料。目前 Haru Oni 所使用的二氧化碳來自於生物，以生產 eFuels 作為生產非石化產品的替代方案（碳捕捉與利用，簡稱 CCU），能將二氧化碳永久自大氣中移除並長期儲存（碳捕捉與封存，簡稱 CCS）。
2022 年 12月，保時捷持有股份的 eFuels 公司 HIF Global 開始在智利蓬塔阿雷納斯的Haru Oni 試驗工廠工業化生產合成燃料。藉著風能、再生二氧化碳以及從水解離出的氫氣製造出合成燃料，將有機會使運轉內燃機車輛達到近乎碳中和。
該工廠的試驗階段，每年計劃生產大約 130,000 公升 eFuels，在初期將使用於保時捷Mobile 1 Supercup以及保時捷體驗中心等「燈塔計畫」專案。eFuels 計畫打算在智利的試驗工廠附近興建大型工廠，以便擴增 eFuels 的產能。
智利南部擁有生產 eFuels 的理想條件，每年 270 天左右都有強風吹襲，讓風機得以全速運轉。蓬塔阿雷納斯鄰近麥哲倫海峽，製造出的 eFuels 能夠以運送傳統燃油的現有設施運送到世界各地。
合成燃料能夠補足電動車的不足之處，保時捷已經投資超過 1 億美元來研發與生產 eFuels，其中有 7,500 萬美元在 2022 年 4 月用於收購HIF Global LLC 的股權，該公司在智利、烏拉圭、美國以及澳洲規劃、興建和營運 eFuels 工廠。