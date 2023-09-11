南市府協助與輔導企業減碳 盼2050達台南淨零低碳永續
近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球人類的生活，蔡總統110年4月份已宣示台灣必須在2050年達到淨零轉型目標，今年1月立法院三讀通過「氣候變遷因應法」，正式將2050年溫室氣體淨零排放目標入法。
記者張振興/綜合報導
市長黃偉哲表示，111年6月1日已發布「2050台南零路徑」，未來將聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能源效率提升、循環經濟綠色生活等四大面向落實減碳。並將創全國之先設「碳盤查登錄輔導機制」，主動出擊協助與輔導企業減碳等，達到低碳永續、台南淨零。
經發局長林榮川表示，目前研議淨零永續城市管理自治條例草案，以現行台南市低碳城市自治條例為基礎，除明訂2050年達到淨零排放目標亦重視公民參與，今年2月份本局也邀集相關工廠代表召開座談會，討論草案中關於一定規模事業必須提出節能減碳計畫書，如已取得經濟部綠色工廠標章、節能標竿獎、內政部綠建築標章者可獲免提出等，藉由徵詢業界意見多方溝通來推動淨零轉型過程。
林榮川指出，為協助工廠改善高碳排設備，本市自107年至111年已汰換448座工業燃煤或燃重油鍋爐改為天然氣鍋爐，向經濟部爭取補助汰換鍋爐經費每座最高50萬元、汰換管線最高20萬元，累計補助金額逾2億1394萬元，實際減少溫室氣體排放量達6908.74公噸/年。今年8月18日已公告「112年台南市辦理工業鍋爐補助計畫作業要點」，受理申請期限自8月18日至9月30日，請有意申請者把握機會。
另外，為推動「112年台南市工業部門溫室氣體減碳改善輔導計畫」，經發局成立減碳輔導團隊輔導48家工業排碳大戶營運直接活動及間接能源排放組織型溫室氣體碳盤查，幫助企業找到減碳熱點，也建議可汰換耗能設備，提升能源使用效率，提出減碳輔導報告、制定減碳目標與執行策略，並宣導中央環境部預估2024年開始徵收碳費。另外輔導2家工廠取得綠建築標章及清潔生產評估系統，降低工廠廠房於建造、運作所產生溫室氣體排放，以及產品產製各階段能源消耗與對環境衝擊，提升產業與產品之環境友善性，以符合產業低碳化目標。
面對明年台南市淨零永續城市管理自治條例即將施行，由於該條例訂有相關罰則，黃偉哲市長呼籲本市製造業儘快確定減碳計畫並凝聚內部共識，設定短、中、長程淨零目標和行動，儘快導入能源管理系統或清潔生產評估系統，一起落實溫室氣體減量。