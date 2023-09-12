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「世紀賤男」周永恆自毀星途改送外賣　恐嚇殺妻兒又襲警20萬放出

▲「世紀賤男」周永恆因恐嚇殺妻兒和襲警，暫時以20萬元保釋放出，毀了星途轉行送外賣。（圖／翻攝港劇劇透社微博）
▲「世紀賤男」周永恆因恐嚇殺妻兒和襲警，暫時以20萬元保釋放出，毀了星途轉行送外賣。（圖／翻攝港劇劇透社微博）

記者蔡依庭／綜合報導

39歲港星周永恆出道22年沒有代表作，倒是有非常多爭議事件，還被封為「世紀賤男」，毀了星途形象也差，現改行當外賣員。今年4月，他被控恐嚇要砍死老婆陳薇和兒子，遭逮後竟大膽拒絕配合辦案，向警員吐口水。周永恆事後認罪，理由竟是「沒錢打官司」。今（12）日屯門法院宣布將案件往後延至9月21日審判，並批准周永恆以5萬元港幣（約20.4萬元台幣）保釋，期間不得離港及每星期一晚上6點至9點必須到天水圍警局報到一次，只能繼續等待判刑，比直接定讞還煎熬。

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▲周永恆（右）和陳薇偶有感情上的爭執。（圖／翻攝紫晶靈玲微博）
▲周永恆（右）和陳薇偶有感情上的爭執。（圖／翻攝紫晶靈玲微博）
周永恆是香港男歌手，在台灣鮮少聽眾熟知，演藝事業可說是非常平淡，幾乎沒有代表作可言，但鳥事一大堆，就算現在改行當外賣員，還被爆料沒有駕照。他在2004年3月，和前妻趙頌茹還在談戀愛時，在商店和5名青年起爭執，最後被圍毆。同年，他又被搜出身上藏有20顆毒品「K它命5號」，判處18個月感化教育。他隨後退出娛樂圈，以為是真心改過，沒料到2004年都還沒過完，他11月因為酒醉又毀壞公物被警方調查，接下來則是因為排隊問題在醫院被打。他等了4年回去香港無線台（TVB）擔任音樂製作人，負責作曲等工作，但好景不常發生了疑似帳目不清的情況，最終結束合約關係。工作不順之外，他的婚姻路也是狀況百出。

▲趙頌茹離開世紀賤男後生活更精彩。（圖／翻攝趙頌茹IG）
▲趙頌茹離開世紀賤男後生活更精彩。（圖／翻攝趙頌茹IG）
2014年，他被前妻趙頌茹報案指與2人因感情問題起爭執，她被推倒在地，導致臉部受傷縫6針，周永恆隨後遭逮捕問話。最妙的是，周永恆突坦承和香港電視小花劉依靜（Ruby）搞婚外情，後來還和其他女生談戀愛，直到2018年才與趙頌茹離婚。恢單不到半年時間，他又與中國女友陳薇結婚，並育有一子。周永恆婚後曾流出被老婆打到頭破血流的照片，但也沒人證實。今年4月，他再度家醜外揚，和老婆陳薇吵架，口出惡言「砍死妳、砍死妳媽、砍死妳全家和兒子」，馬上就又被警方找上門，但他很不配合，甚至是向警員吐口水，被香港警方控刑事恐嚇罪、抗拒警務人員罪及襲擊警務人員罪。

▲周永恆沒錢打官司認罪。（圖／翻攝微博）
▲周永恆沒錢打官司認罪。（圖／翻攝紫晶靈玲微博）
他今出庭由老婆陪同，原本看似輕鬆也有準備入監的心理準備，但事後受訪談到年幼的兒子，忍不住愧疚的情緒。現在結果未定讞又得延期，等待的確是一種折磨，他說：「 我很後悔，我不是對警察後悔，只是想到對家人後悔，我錯過一次，小朋友還小，要努力養家，想做回正常人。」

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