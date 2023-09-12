「世紀賤男」周永恆自毀星途改送外賣　恐嚇殺妻兒又襲警20萬放出

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2014年，他被前妻趙頌茹報案指與2人因感情問題起爭執，她被推倒在地，導致臉部受傷縫6針，周永恆隨後遭逮捕問話。最妙的是，周永恆突坦承和香港電視小花劉依靜（Ruby）搞婚外情，後來還和其他女生談戀愛，直到2018年才與趙頌茹離婚。恢單不到半年時間，他又與中國女友陳薇結婚，並育有一子。周永恆婚後曾流出被老婆打到頭破血流的照片，但也沒人證實。今年4月，他再度家醜外揚，和老婆陳薇吵架，口出惡言「砍死妳、砍死妳媽、砍死妳全家和兒子」，馬上就又被警方找上門，但他很不配合，甚至是向警員吐口水，被香港警方控刑事恐嚇罪、抗拒警務人員罪及襲擊警務人員罪。
他今出庭由老婆陪同，原本看似輕鬆也有準備入監的心理準備，但事後受訪談到年幼的兒子，忍不住愧疚的情緒。現在結果未定讞又得延期，等待的確是一種折磨，他說：「 我很後悔，我不是對警察後悔，只是想到對家人後悔，我錯過一次，小朋友還小，要努力養家，想做回正常人。」
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