五花肉滿到像座山！「牛角次男坊」台北京站店明開幕 加送優惠券
主打超大份量燒肉丼飯的「牛角次男坊」目前全台僅剩高雄漢神本館店、漢神巨蛋店，現終於宣布將重回台北，京站店將於明（14）日正式開幕，首5日點用任一主餐，即贈30元優惠券1張，下次只要消費滿100元就能抵用一張。另外，到台南捷絲旅住宿，飯店招待奢華丼飯，包含伊比利豬丼飯」、「極上三鮮漁夫丼飯」與「爆丼鮮蝦雙卵丼飯」三種選擇。
記者葉盛耀/綜合報導
2016年登台的「牛角次男坊」屬於日本牛角燒肉專門店旗下品牌，主打超大份量的燒肉丼飯，牛五花肉片堆疊像座小山，像是招牌的「牛角次男坊丼」，售價240元，吃得到達約莫250克的烤五花肉，當初第1家店落腳漢神巨蛋購物廣場，台北也曾有台北101店及誠品南西店，但後來這兩家台北地區分店相繼撤櫃，現在終於又有新店，讓「牛角次男坊」重新回歸台北。
慶祝京站店開幕，「牛角次男坊」推出消費滿額贈，9月14日至9月18日期間點用任一主餐，即贈30元優惠券1張，每日限量100張，9月19日起至10月15日單筆消費滿100元即可使用1張。
更有飯店業者推出結合奢華丼飯的住房專案，捷絲旅台南館推出「二天一夜‧唇唇欲丼住房專案」平日入住14坪鼓城家庭套房，還贈送兩客捷食藝最新每日限量料理唇唇欲丼套餐，三款丼飯分別有「伊比利豬丼飯」、「極上三鮮漁夫丼飯」，以及超吸睛的「爆丼鮮蝦雙卵丼飯」，以爆量鮮蝦圍繞鮭魚卵搭配蝦卵，三款丼飯套餐還附有開胃小菜、沙拉、湯品及飲料無限暢飲，捷絲旅台南館唇唇欲丼住房專案每房6050元，10月31日前丼飯套餐優惠價只要498元，房客另享免一成服務費。