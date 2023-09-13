「南港又傳塌陷案」高嘉瑜揪有鄰損停工前科　建商揭監控數據回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
附近居民憂心基泰大直事件再度上演。高嘉瑜追問建管處有無監測資料，建管處卻說沒有，才知和基泰大直一樣，「資料都在建商手上！」她認為，此案有列管卻和沒列管一樣沒資料、沒監測，「那列管的意義何在！」
對此，興合力表示，目前工區尚未開挖，因大型車輛進出，造成水溝側牆龜裂，舊有路面重覆輾壓致地面龜裂局部下沉，並非地層下陥，將加強道路基礎夯實及重新施作水溝，並加鋪柏油增加厚度。
該基地的建物均為超過50年以上的老舊房舍，申請危老重建。興合力表示，去年有鄰房聲明拆屋時損害結構，經結構技師鑑定後認定有耐震不足疑慮，而聘請專業技師進行修復計畫，今年5月市府於審查合格後施工，再經市府指定「台灣基礎工程學會」審核通過才復工，強調補強完成後結構強度，經混凝土強度試驗（反彈鎚）測試後，較原強度增加50%以上。
興合力強調，本案共設8組鄰房傾斜儀，每周觀測一次，目前最大觀測值為74”(即0.02度)，另設沉陥觀測釘30組，每周觀測一次，目前最大觀測值為沉陷1.78mm。後續鄰房傾斜儀將改成自動監測，可即時回報數據。
相關新聞：大直倒塌效應！北市80萬建物蓋在土壤液化潛勢區 輸入門牌就能查
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。