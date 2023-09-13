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「南港又傳塌陷案」高嘉瑜揪有鄰損停工前科　建商揭監控數據回應

▲立委高嘉瑜爆南港東新街77巷再傳塌陷案，且工地去年拆除時發生鄰損已列管，停工1年多後動工，工地卻出現「塌陷」。（圖／高嘉瑜臉書）
▲立委高嘉瑜爆南港東新街77巷再傳塌陷案，且工地去年拆除時發生鄰損已列管，停工1年多後動工，工地卻出現「塌陷」。（圖／高嘉瑜臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

基泰建設（2538）新建案施工不慎釀大直民宅傾倒下沉，立委高嘉瑜爆料「南港又傳塌陷案」，指南港區東新街77巷「興合力建設」工地昨午因施工致馬路龜裂及地面下陷狀況，強調該工地去年拆除時發生鄰損已列管，停工1年多後才在5月動工，未料又出事。對此，興合力建設回應，工區尚未開挖，水溝側牆龜裂是大型車進出輾壓導致，地層沒有下陷，而目前最大觀測值為沉陷1.78mm

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高嘉瑜指出，建管處說該工地去年因為拆除共同壁發生鄰損已經列管，並且停工超過1年，今年5月底開始動工，「目前只有整地，沒有開挖地基，就發生塌陷，代表地質可能有嚴重問題」。

▲南港東新街77巷工地旁出現裂痕。當事興合力建設稱是大型車進出輾壓導致，地層沒有下陷。（圖／高嘉瑜臉書）
▲南港東新街77巷工地旁出現裂痕。當事興合力建設稱是大型車進出輾壓導致，地層沒有下陷。（圖／高嘉瑜臉書）
附近居民憂心基泰大直事件再度上演。高嘉瑜追問建管處有無監測資料，建管處卻說沒有，才知和基泰大直一樣，「資料都在建商手上！」她認為，此案有列管卻和沒列管一樣沒資料、沒監測，「那列管的意義何在！」

對此，興合力表示，目前工區尚未開挖，因大型車輛進出，造成水溝側牆龜裂，舊有路面重覆輾壓致地面龜裂局部下沉，並非地層下陥，將加強道路基礎夯實及重新施作水溝，並加鋪柏油增加厚度。

該基地的建物均為超過50年以上的老舊房舍，申請危老重建。興合力表示，去年有鄰房聲明拆屋時損害結構，經結構技師鑑定後認定有耐震不足疑慮，而聘請專業技師進行修復計畫，今年5月市府於審查合格後施工，再經市府指定「台灣基礎工程學會」審核通過才復工，強調補強完成後結構強度，經混凝土強度試驗（反彈鎚）測試後，較原強度增加50%以上。

興合力強調，本案共設8組鄰房傾斜儀，每周觀測一次，目前最大觀測值為74”(即0.02度)，另設沉陥觀測釘30組，每周觀測一次，目前最大觀測值為沉陷1.78mm。後續鄰房傾斜儀將改成自動監測，可即時回報數據。

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▲南港東新街77巷位在土壤液化的低潛勢區。（圖／土壤液化潛勢查詢系統）
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