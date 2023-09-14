七堵百一街工地5月間施工釀電線桿塌陷 基市府今晚宣布立即停工
近日因大直民宅下陷一案引發社會關注與民眾恐慌，基隆市政府今（14）日召開記者會宣布，有關於今年5月中基隆市七堵區百一街建築工地施工造成基地旁電桿沉陷事件，在目前相關工地基礎大體完工後，在基隆市長謝國樑指示下，依照專業技師建議及安全考量，要求立即停工，後續進行周邊鄰房全面性盤點、清查，要求業者與鄰損住戶達成協議共識之後，才會允許該案繼續施工。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府發言人余治明表示，依照專業技師建議，就安全考量，依照第三方專業技師建議，就基地的基礎及地下層必要設施先行施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，並在完成必要的地下設施後將會立即宣布停工，另請營造廠於基地周邊持續監測。
基隆市政府都發處長謝孝昆指出，今年5月中在本市七堵區百一街建築工地施工造成基地旁電桿沉陷，致百福社區無預警停電，第一時間在5月17日上午邀第三方專業技師公會及該工地監造建築師、專任技師等相關人員至現場會勘，釐清造成電線桿下陷及鄰損原因。
謝孝昆說明，另有關基地鄰房受損部分，市府將要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認鄰損狀況及安全評估，要求優先啟動鄰損戶之鑑定程序；待該案緊急應變計畫包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等項目以及與鄰損住戶達成協議共識之後，市府才會允許該案繼續施工。