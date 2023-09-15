名媛黃景俐控MV導演性騷不成嗆封殺 拍攝片場「逼喝滾燙熱水」
名媛黃景俐近日在節目《單身行不行》中分享，自己年輕剛出道時，曾接到拍MV的工作，她拒絕導演性騷擾，不但被嗆封殺，隔天上工還被報復，拍攝MV中要她不斷喝「滾燙熱水」，導致她拍完後，滿嘴起水泡，忍到最後放聲大哭。
記者薛羽彤／綜合報導
黃景俐近日在節目上透露，當年20歲左右接到拍攝MV的工作，定完妝當天導演主動開口要送她回家，不料停車後導演卻不開車門，對著黃景俐毛手毛腳，她不斷反抗，導演最後惱羞成怒，放話「妳明天不要給我開天窗，不然我就封殺妳！」
黃景俐隔天乖乖上工，沒想到導演聲稱劇情要有「被燙到的感覺」，要求黃景俐一定要喝真的熱水，試戲到拍攝，黃景俐連喝了好幾杯滾燙熱水，燙到嘴裡全是水泡，她強忍到收工，直到化妝室髮型師遞給她一張面紙，她才釋放心中的委屈放聲大哭。
事實上，黃景俐6月在演藝圈掀起Metoo運動時，就曾訴說這段往事，並點名該導演就是周格泰，他曾替梁靜茹、李心潔、劉德華、張信哲等大咖拍攝MV。對於黃景俐的指控，當時周格泰公司回應，「我們跟黃小姐合作多次，可以跟我們反應水太燙，導演也滿保護演員的。」至於被控性騷，對方否認此事，更說是無中生有。
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